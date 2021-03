La bellissima modella influencer Polina Malinovskaya condivide una foto su Instagram girata di spalle, che incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Polina Malinovskaya appare in splendida forma su instagram, indossa un bikini nero minuscolo che non lascia spazio all’immaginazione. Si trova su una spiaggia bellissima con la sabbia bianca. I commenti sono tantissimi e tutti positivi, le scrivono che è bellissima e sensuale. In un’altro scatto appare con un corpetto bianco e giacca con pantalone rosa, davvero magnifica sembra una barbie.

Polina Malinovskaya cambia look dei capelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

La bella modella russa appare con i capelli diversi rispetto al solito. Il colore è sempre biondo ma non più orato, appare più platino e sui toni del bianco. Così è anche più bella e sexy. Inoltre le dona un’aria da più grande, infatti lei è giovanissima ha 22 anni. Nelle stories poi appare mentre si allena e poi con un mini abito bianco, stupenda come sempre. Lei è tra le modelle più richieste del momento, d’altronde con un fisico del genere e un viso angelico è inevitabile. Sul web sta spopolando, su instagram ha 2,3 milioni di follower.

Interagisce molto con il pubblico tramite le stories ma lo fa quasi sempre in russo, nonostante sia per metà italiana da parte di padre e in teoria vive a Milano da quando ha 16 anni. Evidentemente preferisce però la lingua russa e forse ha anche più contatti con il panorama russa che quello italiano. Nella moda in questo momento è fortissima lei, si parla anche di mettere il suo nome a una linea d’abbigliamento. Si tratta di OVS, H&M e anche Guess. Quest’ultimo marchio sicuramente è adatto a lei perché loro ricercano sempre ragazze bellissime e con lineamenti incantevoli come i suoi. Polina non è però solo un bel visino, infatti dietro a quell’aspetto angelico nasconde un carattere forte e deciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Polina Malinovskaya (@polinamalinovskaya)

Pronta a difendersi anche da commenti non graditi e offensivi. Ad esempio aveva risposto a chi le diceva che vendeva il suo corpo come una prostituta. Lei ha risposto dicendo che bisogna rispettare le donne e poi ha usato altri termini agguerriti. Non è certo una che se le manda a dire. E questo suo lato la rende ancora più affascinante.