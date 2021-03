Rimedi naturali per unghie ingiallite: come risolvere il problema in poche mosse!

Ecco tutti gli ingredienti utili per risolvere il problema delle unghie ingiallite. Tutti i dettagli e i consigli.

Non tutti sanno che le unghie ingiallite, oltre ad essere un inestetismo brutto da vedere, possono essere un campanello d’allarme sulla vostra salute. Questa alterazione, infatti, può essere causata anche da carenze dell’organismo. Un “difetto” che può essere dovuto anche ad un deficit di sali minerali e vitamine.

Anche la stessa applicazione dello smalto può causare, a lungo andare, un ingiallimento delle unghie. Per fortuna, per far fronte a questo problema, esistono moltissimi rimedi del tutto naturali e molto semplici

da attuare a casa. I prodotti che servono sono molto facili da reperire.

LEGGI ANCHE –>Unghie fragili: rimedi efficaci per risolvere questo fastidio!

Rimedi contro unghie ingiallite: tutto quello che c’è da sapere

Uno dei rimedi più semplici da mettere in atto per andare a sbiancare le unghie è l’utilizzo del succo di

limone. Il limone, infatti, contiene molti agenti acidi, molto utili per andare a sbiancare le unghie. Innanzitutto

mettete in una ciotola del succo di limone e lasciate le unghie in ammollo per circa 10 minuti e, poi, passate

al risciacquo.

Sappiate che più che strofinare è importante far agire i prodotti. Se non volete lasciare in ammollo le unghie, potete pensare di andarle a sbiancare con il bicarbonato di sodio e l’acqua ossigenata. In questo caso, non dovrete far altro che procurarvi 3 cucchiai di bicarbonato e 1 cucchiaino di acqua ossigenata. Applicate, poi, il composto che avrete ottenuto sulle unghie, andandole anche a massaggiare prima di risciacquare il tutto con abbondante acqua tiepida. Il risultato sarà assolutamente miracoloso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Se, invece, volete andare anche a rinforzare le unghie, oltre che sbiancarle, potete applicare l’olio

di oliva o di ricino. Potete applicare il tutto come se fosse uno smalto. Avrete i primi risultati a partire da una settimana e, per andare ottenere il massimo risultato, stendete un top coat prima di andare ad applicare lo smalto.