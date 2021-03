Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: la domanda invasiva ha una risposta

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: una delle coppie più belle e longeve del panorama cinematografico italiano. Hanno fatto una scelta importante. Di cosa si tratta

Da pochi giorni, il 25 Marzo scorso, si è celebrata una ricorrenza importante: il Dantedì. E’ una giornata in cui viene ricordata l’immensità del sommo poeta Dante Alighieri. Alla sua figura viene spesso accostata quella dell’attore e regista Roberto Benigni, grande esperto ed estimatore dell’autore della Divin Commedia che, nell’immaginario popolare, ne è quasi una “reincarnazione”. In un momento / evento andato in onda su Rai Uno, il premio Oscar 1999 per La Vita è bella ha omaggiato il suo illustre conterraneo.

E’ stata occasione per molti per ricordare i successi lavorativi dell’attore che sono in gran parte connessi alla presenza di una grande donna al suo fianco da oltre 30 anni, la moglie Nicoletta Braschi.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi: storia di un grande amore

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi si sono incontrati in occasione della lavorazione del film Tu mi Turbi nel 1983, in cui l’attore di Castiglion Fiorentino aveva il duplice ruolo di protagonista e regista. Sono uniti in matrimonio dal 1991 e hanno donato al cinema italiano delle pellicole straordinarie, momenti di commedia esilarante e, allo stesso tempo, palpabile drammaticità.

Come non pensare al leggendario Johnny Stecchino, il dissacrante Il Mostro, Il piccolo diavolo insieme al celebre e mai dimenticato Walter Matthau. E poi ancora Il figlio della Pantera Rosa, Pinocchio e il toccante La Tigre e la Neve. Impossibile non citare La Vita è Bella. Il film che ha regalato a Benigni, alla Braschi e all’Italia intera il sogno prestigioso di portare a casa tre Premi Oscar: miglior film straniero, miglior attore protagonista e migliore colonna sonora.

La coppia non ha figli. Da sempre si è dovuta scontrare con l’invasività su questo aspetto della loro vita privata, sulle motivazioni che li hanno portati a scegliere un percorso che è personale, intimo e insindacabile.

Al riguardo si è espressa Nicoletta Braschi che, in passato, ha commentato: “Sto bene così. Probabilmente non ho il senso materno”.