Tragedia sui binari: uomo muore travolto da un treno in corsa

Un uomo, di cui non si conosce l’identità, è stato investito e ucciso da un treno in corsa lungo la linea ferroviaria Velletri-Roma nella serata di ieri.

Tragedia nella serata di ieri a Marino, dove un uomo è stato travolto da un treno in corsa sulla linea ferroviaria Velletri-Roma. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 19 tra le stazioni di Pavona e Santa Maria delle Mole nella zona di Santa Fumia. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuta anche la Polizia ferroviaria che ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità della vittima.

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri, lunedì 29 marzo, dopo essere stato investito da un treno sui binari della linea Velletri-Roma, tra le stazioni di Pavona e Santa Maria delle Mole. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Messaggero, la vittima sarebbe sbucata da un cespuglio vicino ai binari ed il macchinista del convoglio non ha potuto evitare l’impatto. Il personale ha subito fermato il treno ed è sceso a soccorrere la vittima lanciando l’allarme.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria di Ciampino e la Polizia Locale di Marino che hanno effettuato i rilievi di legge ed hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto. Al momento, scrive Il Messaggero, gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma la più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario da parte dell’uomo. Ancora in corso gli accertamenti per l’identificazione della vittima: pare possa trattarsi di un cittadino straniero tra i 30 ed i 40 anni. A far maggiore chiarezza potrebbe essere l’esame autoptico sulla salma, disposta dall’autorità giudiziaria.

Per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto interessato è stato chiuso al traffico ferroviario che è ripreso regolarmente stamane.