Una giovane madre di 25 anni è rimasta folgorata nella sua vasca da bagno dopo che lo smartphone che era in carica è caduto in acqua.

Una giovane madre è stata ritrovata morta nella sua vasca da bagno dopo che il suo cellulare è caduto in acqua. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio di soli 4 anni che vedendo la madre priva di sensi ha chiamato la sua bisnonna, precipitatasi nell’appartamento. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione anche da parte dei soccorsi è risultato vano per la giovane madre raggiunta da una potente scarica elettrica.

Russia, lo smartphone in carica cade nella vasca da bagno: madre muore folgorata

Una drammatica vicenda arriva dalla Russia, dove una madre di soli 25 anni è morta folgorata mentre faceva un bagno all’interno della propria abitazione di Novosibirsk, capoluogo dell’omonima regione. Stando a quanto riportano i media locali e la redazione del tabloid inglese The Sun, secondo i racconti di alcuni suoi amici, la giovane Anastasia Scherbinina avrebbe preso il suo smartphone in carica mentre faceva il bagno per rispondere ad una chiamata. Improvvisamente il dispositivo sarebbe caduto in acqua generando una potentissima scarica elettrica che non le ha lasciato scampo.

In casa si trovava anche il figlio della vittima, un bambino di 4 anni che sentendo un forte botto si è recato in bagno ritrovando la madre priva di sensi. Il piccolo ha subito chiamato la bisnonna che è corsa presso l’appartamento, ma purtroppo per la 25enne non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto, la polizia russa ha aperto un fascicolo d’indagine che dovrà far chiarezza sulla dinamica dei fatti.

Il bambino, scrive The Sun, non sa di quanto accaduto alla madre ed adesso si trova con la bisnonna che si starebbe prendendo cura di lui.

Purtroppo la morte di Anastasia non è il primo caso che si verifica in Russia di persone folgorate mentre utilizzano lo smartphone nella vasca da bagno. Per questa ragione, le autorità russe hanno lanciato numerosi appelli chiedendo alla popolazione di evitare certi comportamenti per scongiurare tragedie simili.