Sara Croce esagerata: selfie allo specchio e un completo vietatissimo – FOTO

Sara Croce fa impazzire il pubblico di Insatgram con una scelta stuzzicante, in bella mostra davanti allo specchio

Standing ovation per la spettacolare, Sara Croce. La “Bonas” di Avanti Un Altro, il quiz show della Mediaset, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sta riscuotendo enorme successo in tv e sui social, insieme alle fantastiche amiche e compagne di viaggio.

La trasmissione da più di dieci anni presente nella scaletta delle programmazioni pomeridiane della Mediaset, anche quest’anno sta facendo inevitabilmente la sua parte. I vari stages del programma diventano sempre più coinvolgenti per i concorrenti, alla presenza costante delle “donne” di Zio Paolo, pronte a metterli in difficoltà.

Sara è una di queste, ma a differenza delle altre ha più esperienza nell’ammaliare un pubblico, “cotto” di lei, sin dal primo giorno. I telespettatori di casa e i fan di Instagram non possono fare a meno di assistere alle performances statuarie di Sara, con un aspetto fisico che vi lascia senza fiato

Sara Croce senza freni e una certezza in più: fisico straripante

Tra le web influencer più attive dell’ultimo periodo non può mancare la bellissima e affascinante, Sara Croce. La “Bonas” di Avanti Un Altro è il cuore pulsante del quiz show, che grazie alle sue pose ammalianti è diventato ancor più interessante da seguire.

Le ragazze di Bonolis non steccano mai all’appuntamento pomeridiano di Canale 5. Medesimo discorso per l’elegante e raffinata Sara Croce che nel tempo libero non vi fa di certo annoiare. Tra un ricordo mozzafiato, in vacanza col fidanzato e l’altro, le ultime foto della modella di Garlasco vi riempiono il cuore di emozioni e gli occhi di stupore e soddisfazione.

Il selfie accattivante dinanzi allo specchio di casa vi fa innamorare al primo colpo. La nostra modella appare perfetta in ogni angolo del corpo. Tra una pancia piatta e gambe lisce e toniche, il lato A è una costante di bellezza, condita da uno spettacolare completo a costume, vietato ai minori.

Insomma per i fan di Instagram non c’è altra scelta se non quella di schierarvi dalla sua parte e ammirare un talento e fascino, che spiazzano inevitabilmente la concorrenza