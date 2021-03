Un Posto al Sole anticipazioni 30 marzo: la decisione di Filippo e Serena. Dopo aver appreso quello che sta succedendo, la Cirillo decide di intervenire

Franco ha deciso di continuare le sue indagini ai Cantieri, nonostante la famiglia non sia proprio felice del fatto che Boschi si stia immischiando in questa situazione con Roberto Ferri. Ancora una volta rischia di mettersi nei guai e Renato e Giulia non riescono a nascondere la loro preoccupazione in merito.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Salvatore ha deciso di affrontare Bruno Sarti, dopo che Guido gli ha fatto notare che se lo amasse veramente dovrebbe accettare la sua famiglia per quello che è: questo sicuramente lo ha aiutato ad aprire gli occhi un po’ su questa situazione. Intanto Filippo ha deciso di parlare a Serena della sua situazione e di dirle tutta la verità, che a quel punto fa fatica a contenere la sua preoccupazione. Per questo motivo decidono di partire per Milano e cercare di provare a sistemare questa situazione prima che peggiori e Filippo rischi davvero di perdere la vita.

Intanto, dopo il tremendo pranzo che è avvenuto a casa di Cotugno, Mariella fa pace con Bice ma il prezzo sarà davvero molto doloroso.