Il cadavere fatto a pezzi di un uomo è stato rinvenuto nel retro di un furgone: alcuni pezzi pare siano stati fritti ed altri invece gettati nella spazzatura. Arrestate due persone.

Orrore a Philadelphia (Usa). Alcune parti del corpo di Peter Gerold, un uomo di 70 anni, sono state rinvenute lo scorso nel retro di un furgone parcheggiato in una zona a nord-est della città. Gli inquirenti, si sarebbero precipitati sul luogo del ritrovamento all’esito di una telefonata da parte di un uomo il quale denunciava che all’interno della casa della vittima si stava registrando un furto. La polizia, solo all’esito di alcune perquisizioni, avrebbe effettuato la macabra scoperta.

Ciò che avrebbe scoperto in seguito, però, sarebbe stato – se possibile- ancora più agghiacciante: sembra, infatti, che alcune parti del corpo siano state fritte. Oggi gli inquirenti avrebbero operato una svolta nel caso: arrestate due persone.

Usa, corpo smembrato di un uomo ritrovato in un furgone

Alcuni resti del corpo di Peter Gerold sono stati rinvenuti all’interno di un camion lo scorso 11 febbraio in una zona a nord-est di Philadelphia. Per la precisione il tronco, avvolto all’interno di un sacco della spazzatura. Oggi, due persone – un uomo ed una donna- sono state arrestate perché ritenuti responsabili dei fatti. Si tratta di Teray Herring, 47 anni, e Jeanette Pace, 42 anni, accusati di omicidio premeditato e possesso di uno strumento con cui è stato compiuto un crimine (una sega).

A chiamare la Polizia, lo scorso mese fu un vicino di casa della vittima, il quale riferì che in quel momento vi era un furto in corso proprio nella casa di Gerold. Sopraggiunti sui luoghi gli agenti avrebbero dato il via alle indagini, e solo dopo aver perquisito alcune zone prossime all’abitazione dell’uomo avrebbero scoperto il corpo fatto a pezzi. Non solo. In alcuni cassonetti avrebbero rinvenuto parti del suo corpo, tra cui gli arti, ustionati; erano stati fritti.

Gli investigatori hanno potuto confermare l’identità del cadavere solo a seguito dell’esame del DNA comparando il materiale biologico con quello rinvenuto nella casa ove vi fu il furto. Ad oggi restano ignote lo modalità con cui Gerold sia stato ucciso. La polizia percorre la strada delle ipotesi.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate, pare che Teray Herring – uno dei due arrestati- si trovasse a bordo come passeggero del furgone in cui vennero ritrovati i resti della vittima quando la polizia lo fermò. L’autista agli agenti dichiarò semplicemente di star dando un passaggio ad un amico e di non voler avere nulla a che dare con la vicenda. Sarebbe stato lui a mettere le mani avanti prima di indicare all’agente che nel retro del mezzo c’era il cadavere.

Herring è accusato di abuso di un cadavere e manomissione di prove per aver smembrato il corpo della vittima presumibilmente con una sega, aver fritto parti di esso e smaltito il corpo in parte nel furgone ed in parte nei bidoni della spazzatura. È stato, inoltre, anche accusato di furto con scasso e reati in relazione a quanto denunciato dal vicino di Gerold.

Jeanette Pace, individuata come ex fidanzata di Herring, è stata accusata oltre che di furto con scasso, anche di utilizzo di un veicolo non autorizzato, quello della vittima, rinvenuto nei pressi della sua abitazione a Ventnor.