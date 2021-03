Valentina Muntoni, la FOTO di spalle: nel completo manca un pezzo…

Una sexy Valentina Muntoni anticipa la calda stagione con una foto di spalle da far venire la pelle d’oca: il dettaglio mancante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

La splendida, Valentina Muntoni è tornata a sorprendervi con uno scatto su Instagram da standing ovation. La primavera è iniziata da poco più di una settimana, ma lei ha già sorpreso la stragrande maggioranza degli utenti social con primissimi piani di eleganza e classe rare, nel panorama dello spettacolo.

Non a caso, in un passato non molto lontano da quì, la Muntoni aveva deciso di unire la sua idea di moda con quella dell’amica, Stephanie Cara Bennett. Insieme, dunque per la gloria e il successo di un brand apocalittico, intitolato “Rat&Boa”, di cui persino le vip più acclamate ne sono rimaste fulminate dalla vastissima possibilità di scelta tra outfit ed intimi.

Così la Muntoni ha fatto il suo ingresso sotto i riflettori ed oggi i fan sono più che mai curiosi di conoscere qualcosa in più di lei

Valentina Muntoni, l’estate è già “addosso”: sensazionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Sulle note del brano musicale di Jovanotti, “L’Estate Addosso” si apre la calda stagione di una sensualissima, Valentina Muntoni. “I sogni son desideri di felicità” recitava una chiosa animata, molto conosciuta, ebbene per i fan della stilista alla moda sembrano essersi esauditi davvero tutti, in un sol colpo.

Dopo aver sottoposto il proprio corpo a partiche elaborate di rigenerazione del benessere, oggi è tempo di esporre il proprio repertorio al primo sole della calda stagione. Una giornata di relax si trasforma in un’occasione per i follower della Muntoni che avverte maggiormente il calore del primo vero giorno di primavera e si sbilancia oltre le aspettative.

La foto di spalle, di Valentina accentua un colpo d’occhio straordinario per i follower, che non si lasciano sfuggire un particolare molto dettagliato. La fondatrice del brand “Rat&Boa” vi prende alla sprovvista e slaccia il “pezzo” superiore del costume bianco, mostrando un retro a nudo, sensazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Valentina, dunque si mantiene in splendida forma, anche se questo è solo un assaggio, di un’Estate 2021 che si preannuncia caldissima per lei