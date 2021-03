Valentina Persia, il dramma della depressione: “Credevo di non farcela”

Valentina Persia è una delle rivelazioni dell’Isola dei Famosi. Tempo fa, la concorrente si era aperta in merito ad un dramma estremamente toccante: la depressione post partum

Valentina Persia è decisamente una delle concorrenti che sta riscuotendo maggior successo in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Schietta, verace e combattiva, la naufraga è un vero e proprio toccasana per i suoi compagni d’avventura e per il pubblico a casa. Con le sue battute irriverenti e le imitazioni che farebbero sorridere chiunque, la comica riesce sempre a smorzare la tensione e ad alleggerire il clima che si respira in Honduras.

Valentina, mamma di due gemelli, ha affrontato la sua gravidanza all’età di 43 anni. L’esperienza di diventare genitore l’avrebbe segnata a tal punto da farle attraversare una grave depressione post partum, curata solo tramite l’intervento medico. Ad oggi, la Persia si definisce una persona completamente rinata, nonostante, in alcuni momenti, avesse temuto il peggio: “Pensavo di non farcela“.

Valentina Persia, la depressione post partum: “Temevo di non farcela”

Nel 2015, Valentina Persia ha dato alla luce due splendidi gemelli, Lorenzo e Carlotta. Diventare mamma all’età di 43 anni si è rivelata un’esperienza tutt’altro che semplice per la comica. La naufraga, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, aveva infatti raccontato di aver attraversato una grave depressione post partum: “Ho avuto una brutta depressione post partum, avevo tanta stanchezza e paura di non farcela“.

La concorrente, nel video di presentazione per l’Isola, ha ammesso di crescere i suoi figli da sola: sul compagno, infatti, non è mai trapelata alcuna informazione. Fortunatamente, ad oggi, la comica afferma di essere rinata dopo aver sperimentato le conseguenze più gravi della malattia. “E’ solo quando tocchi il fondo e ti rialzi che capisci cos’è la vera maternità“, ha detto la Persia, che per guarire si è affidata ad una terapia medica.

Attualmente, la concorrente è estremamente soddisfatta della donna che è diventata, ed ha deciso di prendere parte all’Isola proprio per il bene dei suoi piccoli. “Io ho bisogno di essere qui perché è il mio lavoro, lo faccio per loro“, ha detto Valentina, che durante le dirette non manca mai di salutare i figli con dolcissime parole.