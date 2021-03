Wanda Nara non si ferma di fronte a nulla questa volta e mostra il particolare inaspettato: lo scatto equivale ad una calda estate.

La biondissima procuratrice sportiva e showgirl, Wanda Nara, si trova ancora in quel di Parigi insieme alla sua numerosa famiglia e per celebrare quest’anno l’arrivo della primavera ha deciso di cimentarsi in uno scatto dalle tinte chiare e particolarmente suggestive.

In piena attività social proprio nella giornata di ieri Wanda aveva utilizzato le sue storie su Instagram per sponsorizzare un brand molto ammirato dalla sua persona, e volto a “valorizzare il corpo e le forme di ogni donna“, consigliandolo dunque a tutte le sue ammiratrici. Scopriamo di cosa si tratta.

Leggi anche —>>> Wanda Nara non ha più freni, si fotografa senza veli e posta la FOTO del Décolleté

Wanda Nara interviene sulla valorizzazione del corpo di ogni donna: è meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Wanda Nara stesa a bordo piscina incanta i fans, sembra una sirena – FOTO

“Qual è la stagione più bella dell’ anno per voi ? Per me la Primavera senza dubbio🌸🌷🌸”. La didascalia dell’ultimo post della soubrette argentina, accostata all’istantanea che in pochi minuti raggiunge gli oltre 61mila apprezzamenti, raggiunge il culmine della positività. Wanda veste un completo firmato dal brand italiano di abbigliamento vegano “OceansApart“, ed assai celebre per la sua accurata attenzione alla sostenibilità ambientale.

Si tratta di “un sostengo assicurato” in tutti i sensi e che mira alla pura comodità. E’ questa l’opinione personale di Wanda che anche nella giornata di oggi ha deciso di indossare un outfit sportivo del marchio consigliato in tinta rosa e con tanto di stilosa cerniera applicata sul suo décolleté.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Inoltre per consegnare un regalo in più nelle mani delle sue numerose fan, e al di là del semplice suggerimento, la meravigliosa showgirl tiene ad indicare alcuni codici sconto tramite “swipe-up” per ricevere nei prossimi giorni un completo in regalo. Nulla da aggiungere, sembra proprio che il mix di Wanda funzioni alla perfezione.