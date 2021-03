Whatsapp: nuovo aggiornamento in arrivo. Cosa si potrà fare

Whatsapp: la famosissima applicazione di messaggistica istantanea sta per rilasciare un nuovo aggiornemento in supporto dei propri utenti. In cosa consiste

Siano benedette le app di messaggistica istantanea. Hanno quasi totalmente sostituito l’uso degli sms, ci fanno risparmiare tempo sostituendosi anche alle semplici telefonate e, non avendo costi per l’utente, è un guadagno anche per le nostre tasche. Hanno decisamente facilitato la comunicazione, snellendo diversi passaggi.

Quella più utilizzata e celebre nel mondo è senza dubbio Whatsapp; oggi di proprietà del gruppo Facebook, fu creata nel 2009 da Jan Koum e da Brian Acton, due ex impiegati della società informatica Yahoo! che, ironia della sorte, fecero domanda proprio per lavorare nel colosso di Mark Zuckerberg e furono respinti.

Com’è noto, tramite Whatsapp è possibile accedere a diverse funzioni come inviare messaggi di testo, immagini, video, brevi messaggi vocali, file e documenti, fare chiamate di gruppo (fino ad otto interlocutori) e inviare la propria posizione geografica. Presto si potrà fare di più: scopriamo cosa

LEGGI ANCHE –> WhatsApp, vuoi vedere cosa fanno i tuoi contatti? Il sistema accertato

As previously announced, WhatsApp is working on “Support Chat Threads”: they will help you and WhatsApp to manage bug reports.

Support Threads are verified end-to-end encrypted chats and they’ll be closed after the issue is fixed.

Availability: in a future iOS and Android update. pic.twitter.com/cv0AV44VLD

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 10, 2021