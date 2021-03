Le 6 leggende metropolitane sugli animali a cui probabilmente ancora credi

Miti da sfatare sugli animali e leggende metropolitane. Credi ancora che questi fatti siano reali? Scopri 6 fatti di cui probabilmente non eri a conoscenza

Nonostante l’uomo abbia vissuto a stretto contatto con alcune specie di animali e, nel corso dei secoli e con il progredire della scienza, abbia avuto modo di studiarle più da vicino e approfonditamente, permangono alcune leggende metropolitane su di esse.

I cani non vedono i colori

All’inizio della nostra classifica non potevamo trovare un mito migliore di cui parlare. In molti pensano che i i cani (ma anche i gatti) siano affetti da una sorta di deficit visivo. In realtà il cane vede un mondo un po’ meno colorato del nostro, ma sicuramente non solo in bianco e nero. Generalmente ha un campo visivo più ampio di quello umano, di circa 250° contro il nostro che consiste in 180°. Ha inoltre una migliore visione notturna, perchè la cornea e la pupilla sono più grandi. Tuttavia, mentre l’uomo vede tutta la gamma dei colori, i cani vedono bene solo due colori: il giallo e il blu.

Le api muoiono dopo aver punto

Il pungiglione delle api consiste in una serie di piccoli uncini che sono connessi all’apparato digerente. Quando l’ape si divincola dopo aver punto, il pungiglione squarcia anche l’addome e l’insetto muore. Tuttavia non è vero per tutte le api ma solo per quelle operaie. Questo ha senso dal punto di vista evolutivo e come sistema di difesa perché sono le uniche che non possono riprodursi.

Gli squali sentono l’odore del sangue a chilometri di distanza

Non fraintendeteci, se c’è uno squalo nelle vicinanze, esiste una buona possibilità che senta l’odore e venga a cacciare. Allo stesso tempo, però, l’idea che possa rilevare una goccia di sangue a chilometri di distanza è assurda. Ha indubbiamente uno straordinario sistema olfattivo ma può accorgersi di una goccia di sangue solo se le sue molecole “colpiscono” i suoi recettori, e questo può accadere solo se si trova nelle vicinanze della fonte.

I cammelli conservano acqua nelle gobbe

E’ credenza comune che i cammelli bevano litri d’acqua e li conservino poi nelle gobbe come se fossero delle borracce speciali per sopravvivere nel deserto. In realtà non contengono acqua ma quelle gomme sono lì per una ragione che ha a che fare con la sopravvivenza. Sono usate per immagazzinare il grasso che il cammello utilizzerà come riserva di energia durante le lunghe camminate quando il cibo non è disponibile.

I delfini sono buoni

I delfini apparentemente sono le creature più simpatiche del mare. La verità è ben lontana. Aggressivi e cattivi non per motivi di territorialità o per nutrirsi ma per puro divertimento. Vi abbiamo shoccato? I delfini sono degli assassini squilibrati che giocano con le proprie vittime prima di ucciderle. Compiono stupri di gruppo e a volte sono protagonisti di attacchi di cannibalismo divorando i propri simili.

I tori odiano il colore rosso

Il toro non solo è disinteressato dal rosso ma nemmeno riesce a percepirlo perché i suoi occhi mancano dei coni, ossia le cellule nervose della retina capaci di riconoscere i colori. Nelle scene della corrida a cui siamo abituati, si scaglia contro il mantello del torero a causa del movimento del bersaglio, indipendentemente dal colore.