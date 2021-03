Alessia Marcuzzi: nuovo tutorial da casalinga, bella anche così – VIDEO

Alessia Marcuzzi spopola sul web con un video in versione casalinga, la donna riesce sempre a stupire i suoi fan, è una forza della natura

Che Alessia Marcuzzi è una donna dalle mille sfaccettature questo è assodato, ma certe volte è una vera forza della natura e il pubblico italiano la adora proprio per questa sua caratteristica. Genuina, naturale, di una semplicità unica, sempre attiva, non si stanca mai, riesce a far conciliare la sua vita privata con il lavoro e l’ottimismo la rende inarrestabile. Non si lascia scoraggiare da niente e nessuno e in televisione con lei il successo è assicurato.

LEGGI ANCHE>>>Eleonora Incardona: proiettata verso l’estate, la FOTO è virale

Alessia Marcuzzi: casalinga osé, il VIDEO spopola

LEGGI ANCHE>>>Elettra Lamborghini è l’ispirazione della primavera 2021 con il suo abito colorato

Il suo profilo Instagram è arrivato a cinque milioni di follower che ogni giorno sono curiosi di vedere il loro idolo a lavoro e a casa. Questa volta però Alessia ha stupito tutti, ha appena pubblicato un video con un aspirapolvere nello studio di Le Iene. Da casalinga disperata a casalinga sexy e sensuale è un attimo e la conduttrice è entrata nella parte senza nessun problema. La donna delle pulizia si mostra al web con un vestitino nero attillato che arriva fino al ginocchio, sembra quasi trasparente e sotto si intravede qualcosa che lascia spazio alla fantasia di chi la guarda. I tacchi la rendono ancora più affascinante. Difficile resisterle.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

“Beccate sti spicci” ironizza la Marcuzzi che ha sempre la battuta pronta. Immediatamente il suo post è stato inondato da like e commenti. “Tanta roba, qualità e quantità” scrive qualcuno, “Strepitosa” continua un altro e poi ancora cuori e fiori per la bella conduttrice dal sorriso unico e inimitabile. Anche questa volta ha fatto centro.