Amici 2021 prende un’importante decisione: l’annuncio sui social

Amici 2021, nuova importante decisione: l’annuncio sui social. Oggi alle 16:10 verrà aperto un televoto durante il Daytime: di cosa si tratta?

Amici di Maria De Filippi si sta preparando alla terza puntata del serale di questa edizione. Più passano i giorni e più la permanenza della scuola si fa sempre più tosta. Tra guanti di sfida e polemiche sono già usciti quattro concorrenti, ed è scoppiata una polemica per l’ultimo eliminato in particolare: Leonardo. I telespettatori non si spiegano come possa essere stato cacciato via lui al posto di tanti altri che meritano poco di stare all’interno del programma. Domani verrà registrata la terza puntata e verremo a conoscenza di chi saranno i prossimi eliminati.

Amici Ufficiale, l’annuncio sui social ha spiazzato i fans del programma

OGGI durante la puntata delle 16.10 su Canale 5 verrà aperto un TELEVOTO molto importante per i ragazzi di #Amici20! Siete pronti? pic.twitter.com/bdXPRS2W2E — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 31, 2021

