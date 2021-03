Andrea Zelletta diventa papà dopo il GF Vip? L’indizio sui social FOTO

Andrea Zelletta diventa papà dopo il GF Vip? L’indizio sui social. Non è trascorso neanche un mese dalla fine del reality ma oggi Natalia Paragoni ha pubblicato una storia che ha insospettito tutti

Andrea Zelletta è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ha raggiunto il successo quando due anni fa ha partecipato a Uomini e Donne come tronista, e proprio nello studio di Maria De Filippi conobbe Natalia Paragoni. Lei all’epoca corteggiava un altro ma per loro fu amore a prima vista: per quanto Andrea provò a conoscere anche altre ragazze, con Natalia non c’era gara che poteva reggere. Alla fine è stata proprio lei la sua scelta e da allora non si sono più lasciati.

Andrea Zelletta diventa papà? L’ultima storia di Natalia Paragoni insospettisce il web

Paola Tur4ni è incinta e “prima di essere Natalia Paragon1 sono la fidanzata di Andrea” mette sta storia, smettetela di sfornare bimbi pic.twitter.com/i2uiQQs72E — Ruth✨ (@xcinefilax) March 31, 2021

Nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea ha capito di amare veramente Natalia. La loro relazione ha retto a sei lunghi mesi di distanza e ora che si sono ritrovati sono più inseparabili che mai. Spesso hanno raccontato in queste settimane di voler stare insieme per sempre, di voler prendere casa, sposarsi un giorno e avere dei figli. E, proprio a proposito di questo, sembrano esserci delle novità. Oggi Natalia ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto piuttosto sospetta: lei, fuori ad uno studio medico, con su scritto: “Ci siamo?”.

Nella casa Andrea è riuscito a farsi conoscere per la bella persona che è, simpatico e sembra interessante. Proprio qualche giorno fa ha trascorso dei giorni alle terme per lavoro insieme a Tommaso Zorzi, suo compagno di avventura.