Aurora Ramazzotti stupisce: FOTO dal passato, espressione inaspettata

Aurora Ramazzotti ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si è mostrata in versione baby. Subito è boom di like e commenti. A colpire i fan è la sua espressione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Una baby Aurora è apparsa su Instagram. Lo scatto condiviso dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michele Hunziker sul social ha colpito i fan. Piccolissima, Aurora è seduta sulle sale. Pettinata con i codini, ha un’espressione inaspettata. Indispettita mostra il broncio. Didascalia al post: “Sarà peggio quando nessuno mi fischierà più”.

Parole che si uniscono ai commenti della 25enne nelle storie di Instagram. Ieri Aurora aveva infatti affrontato il tema dal catcalling. Si tratta del fenomeno relativo alle avances dai toni aggressivi subite per strada dalle donne. Una comunicazione da cui è nata una vera e propria bufera su Instagram. Sul social Aurora si è sfogata in merito a un episodio vissuto. Intenta a fare jogging ha subito fischi e apprezzamenti.

LEGGI ANCHE > Michelle e Aurora, il retroscena svelato dalla figlia di Eros

Aurora Ramazzotti, pesanti critiche: colpita nel vivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

LEGGI ANCHE > Aurora Ramazzotti, look casual e calze scure: uno spettacolo – FOTO

Dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti in merito all’episodio di catcalling una valanga di critiche hanno invaso i social. Sono innumerevoli gli utenti che si sono scagliati contro la Ramazzotti. Alcuni polemizzano come la ragazza si sia lamenta prendendo di mira il suo aspetto fisico. “Ma chi ti fischia?”, il commento duro rivolto ad Aurora.

In particolare la 25enne ha espresso stupore per le parole condivise da parte di molte donne. Dopo le umiliazioni subite arriva sul suo profilo la foto di quando era bambina. L’espressione imbronciata e la didascalia si riferiscono alla rabbia di Aurora. Nei commenti alcuni follower la difendono spingendola a non curarsi degli hater. Molti apprezzano la sua espressione imbronciata. La foto viene usata dalla figlia di Michele come immagine di profilo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

La Ramazzotti è spesso finita al centro delle critiche. Nonostante tutto, questa volta le parole pesante espresse contro di lei l’hanno colpita nel profondo. Risentita cerca l’affetto in coloro che la supportano e nei tanti fan che le sono affezionati da tempo.