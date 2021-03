Beautiful, anticipazioni puntata 31 marzo: il bacio non voluto

Beautiful, anticipazioni 31 marzo: Thomas trova un modo per screditare Liam agli occhi di Hope una volta per tutte.

Liam ed Hope sono ad un punto di rottura. Dopo l’allontanamento di Ridge e Brooke, anche gli ex coniugi Spencer sembrano non andare più d’accordo. Ancora una volta è colpa di Thomas, che sta giocando tutte le carte in suo possesso per attirare l’attenzione di Hope. Dopo che Liam ha chiesto alla Logan di sposarlo, ponendogli delle condizioni molto rigide, tra i due é sceso il gelo. Il giovane Spencer se n’è andato e si è rifugiato proprio da Steffy, sorella di Thomas e persona che Hope teme più di qualsiasi altra.

Beautiful, anticipazioni 31 marzo: Steffy bacia Liam davanti ad Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas tenderà una trappola ad Hope. Mentre la ragazza si starà dirigendo alla casa sulla scogliera per parlare con Liam, Steffy si lascerà convincere dal fratello a baciare Liam sulla soglia della porta. Giusto in tempo: Hope assisterà a tutta la scena e scapperà via in lacrime, subito seguita dallo Spencer. A quel punto Steffy si assumerà tutte le colpe dell’accaduto, ma ormai il gioco sarà fatto. Per scoprire le conseguenze di questo bacio, leggete il nostro articolo dedicato.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Brooke e Ridge continueranno a litigare sempre sul solito punto: Thomas e la minaccia che il ragazzo rappresenta per la stabilità della famiglia. Ormai entrambi hanno capito che se vogliono salvare il loro matrimonio devono risolvere le loro vedute divergenti.