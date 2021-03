Beauty: Utilizzo del Rullo facciale al Quarzo Rosa per viso e collo

Esiste un nuovo strumento per levigare la pelle e si tratta del rullo facciale al Quarzo Rosa, scopriamo come funziona

Questo strumento per la faccia è un toccasana, una volta provato non smetterete più di utilizzarlo. Diventerà fondamentale nella vostra beauty routine. Si tratta di un rituale che ha origini antichissime. Lo praticavano le donne cinesi secoli fa. Si passavano su tutto il viso e collo, questo rullo che dava immediatamente un effetto rilassante eliminando lo stress. Ovviamente è adatto a tutte le pelli e un piccolo suggerimento per un utilizzo ancora più piacevole, è di mettere il rullo in frigo per qualche minuto prima dell’utilizzo.

Le funzioni effettive del Rullo al Quarzo Rosa

Oltre che a rilassare ed eliminare lo stress con il semplice rullare su tutto il viso, questo magnifico strumento serve anche a correggere qualche problema. Ha proprietà detoxing, leviga la pelle e la drena. Inoltre il movimento ripetuto più volte attiva la circolazione del sangue, e sotto gli occhi riduce le borse e le occhiaie. Migliora l’elasticità della pelle, riduce la stanchezza visibile sul viso, facilita la tensione muscolare e aiuta anche ad assorbire i trattamenti meglio. Infatti può essere utilizzato anche dopo aver applicato un siero, olio, oppure la propria maschera quotidiana e aiuterà il prodotto ad essere assorbito meglio dalla pelle.

Il roller ha due lati, uno più piccolo e uno più grande. Il piccolo serve per raggiungere le zone più difficili e quindi naso, contorno occhi e intorno alle labbra. Mentre il roller più grande serve per le guance, zigomi, fronte e collo. Si può cominciare a massaggiare da ogni lato del viso, però generalmente si comincia dalla fronte fino alle orecchie. E si ripete il massaggio 3-5 volte. Poi si può passare al naso e alle labbra, massaggiando bene dal naso verso l’orecchio sempre ripetutamente. Poi si passa al contorno labbra e al mento.

Si parte dal mento verso il contorno delle guance per poi risalire alle orecchie. 3-5 volte per ogni lato del viso. Passando agli occhi, si utilizza il rullo piccolo con il quale si massaggia con delicatezza palpebre e contorno occhi. Per quanto riguarda il collo, si parte dal centro delle guance per poi scendere verso il collo. Il roller si trova quasi in ogni profumeria ormai, da Sephora si trova a 20,99 euro.