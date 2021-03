Belen Rodriguez a letto e in dolce attesa: decisamente incantevole – FOTO

Belen Rodriguez è sempre attiva sui social network e ama far sognare i suoi followers con scatti stupefacenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è uno dei volti più conosciuti della nostra televisione: l’argentina è sempre stata in tantissimi programmi di prima fascia e ha sempre attirato una grossa fetta di pubblico con la sua bellezza e la sua sensualità. La nativa di Buenos Aires è spesso ospite anche dei “salotti televisivi”: qualche sabato fa conquistò l’attenzione dei telespettatori esibendosi in un balletto sexy a ‘C’è posta per te’; la scorsa domenica, invece, è stata intervistata da Mara Venier a Domenica In.

Durante l’intervista, Mara ha parlato di un ricordo importante della sua vita. Belen è letteralmente scoppiata in lacrime, ripensando a quando i suoi nonni la salutavano con il sorriso quando partiva per poi piangere a dirotto. Le emozioni della 36enne sono state così forti che la conduttrice di ‘Domenica In’ ha deciso di interrompere il tutto con la pubblicità.

Belen Rodriguez incantevole sul letto: che bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen riesce ovviamente ad incantare anche il pubblico che non utilizza la televisione, ma i social network. Le sue foto condivise su Instagram sono sempre bellissime e raccolgono numeri incredibili. Il suo fascino è decisamente irresistibile mentre la sua bellezza non passa mai di moda.

La Rodriguez, oggi, ha entusiasmato tutti con una foto in cui è distesa comodamente sul letto. L’argentina ha le gambe totalmente scoperte e le piazza in primissimo piano. La 36enne ha i capelli raccolti e indossa un vestitino così corto che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Come se non bastasse, la sua canotta è sicuramente esplosiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La classe 1984, qualche giorno fa, paralizzò Instagram pubblicando una fotografia in cui indossava un costumino strepitoso che scopriva il suo décolleté da mozzafiato.