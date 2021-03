Caterina Balivo, classe ed eleganza al profumo di primavera – FOTO

La conduttrice Caterina Balivo incanta Instagram con un look di classe assoluta che strizza l’occhio alla primavera: pura bellezza

Caterina Balivo è una presentatrice molto amata e seguita sul piano televisivo e social, per le sue doti professionali, personali e l’elegante bellezza che da sempre la contraddistingue. Seguita da un pubblico molto al femminile, dalla quale raccoglie stima e affetto, rappresenta per molte di loro un esempio da seguire.

Proprio sulle donne, ha da poco rilasciato dichiarazioni coraggiose e scottanti in un’intervista al settimanale F, nello specifico sulla posizione che ricoprono nella nostra società, di portata anche rivoluzionaria.

Si è fatta portavoce di tutte quelle mamme, che soprattutto nel corso della pandemia, hanno visto inasprirsi le differenze che tuttora permangono tra i ruoli genitoriali. Ha posto anche un importante accento sulle possibilità che mancano di riuscire a conciliare il lavoro con la maternità, entrambi aspetti fondamentali nella vita della splendida conduttrice.

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo e i commenti a I Soliti Ignoti: “Non sei capace”, lei risponde cosi

Caterina Balivo, classe primaverile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE —> Canzone segreta, Serena Rossi un fiume in piena: “Potrei crollare”



Intelligente, bellissima ed anche impegnata, Caterina Balivo è di ispirazione su Instagram per ben 1,4 milioni di followers. Proprio a loro ha appena dedicato uno scatto che celebra il suo fascino estremamente elegante.

L’outfit di tendenza è composto da un blu jeans scuro e la blusa di raso morbida in tonalità avorio, dotata del super fiocco chic, che le ricade in avanti. Ai piedi troviamo un paio di semplici derby nere, e come soprabito ha selezionato un capospalla smanicato in rosa tenue, in perfetta sintonia con la borsa stracolma di fiori colorati.

Pura visione mentre passeggia, sfoggia la chiama svolazzante in onde perfette e l’inconfondibile dolce sorriso che la caratterizza. Sembra quasi portare in dono la primavera ai passanti, per elargirla attraverso la sua bellezza, che ha la stessa delicatezza dei petali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Regalo che ha riservato anche ai fan su Instagram, che investiti da tale splendore, hanno risposto in un tripudio di like.