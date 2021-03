Chi l’ha visto? Anticipazioni: il caso di Barbara Corvi. La Storia

Chi l’ha visto? Anticipazioni: la storia di Barbara Corvi, scomparsa nel nulla il giorno 27 ottobre 2009. Arrestato il marito

Svolta nelle indagini su Barbara Corvi, la donna che, nel pomeriggio del 27 ottobre 2009, scomparve improvvisamente da Montecampano, paese del comune di Amelia (Terni). Dopo anni di inchieste, coordinate dal procuratore Alberto Liguori, la procura della Repubblica ha annunciato, tramite una conferenza stampa, di aver arrestato il marito della donna, Roberto Lo Giudice. L’uomo è accusato di concorso in omicidio volontario aggravato e occultamento o soppressione di cadavere. A inchiodarlo, delle intercettazioni telefoniche in cui Lo Giudice dichiara espressamente di essere coinvolto nella sparizione. Indagato anche il fratello dell’arrestato, Maurizio Lo Giudice.

LEGGI ANCHE —> Federica Sciarelli preoccupata durante la puntata di Chi l’ha visto. Perché?

Chi l’ha visto? Anticipazioni: svolta nel caso di Barbara Corvi

LEGGI ANCHE —> Scomparsa Barbara Corvi, svolta nel caso: arrestato il marito

Concorso in omicidio volontario aggravato e occultamento o soppressione di cadavere sono le accuse che pendono su Roberto Lo Giudice, marito di Barbara Corvi, e su suo fratello Maurizio. Come riferito dalla procura della Repubblica, guidata da Alberto Liguori, il primo è stato arrestato di recente, mentre il secondo si trova attualmente sotto indagine. Ad incastrare Roberto, delle intercettazioni telefoniche in cui quest’ultimo si lasciava sfuggire il proprio coinvolgimento nella vicenda: “Sì, c’entro pure io“.

Barbara Corvi scomparve il 27 ottobre 2009 dalla sua abitazione di Montecampano, paese nel comune di Amelia, in Umbria. Il corpo della donna, in tutti questi anni, non è mai stato ritrovato. Stando a quanto riferito da Liguori, durante una conferenza stampa, un’intercettazione alluderebbe alla sua uccisione e alla soppressione del cadavere: “Sarà stata sciolta nell’acido“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il procuratore capo ha definito la vicenda “un omicidio organizzato e premeditato da giorni“. L’idea che il marito Roberto Lo Giudice sia responsabile della sparizione è sostenuta anche dai concittadini di Barbara, i quali reputano che la donna non si sarebbe mai allontanata volontariamente dal proprio paese.