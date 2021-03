La meravigliosa postina smart di C’è Posta Per Te pubblica una foto con un look all’ultimo grido in fatto di moda: eccola!

La splendida conduttrice radiofonica, circa tre ore fa, ha pubblicato una foto scattata a Milano, con un outfit da urlo!

Chiara indossa una blusa nera, infilata dentro ad una cortissima minigonna, che presenta un vertiginoso spacco sulla sua coscia sinistra.

Ai piedi porta un paio di stivali, con la particolarità di avere la punta color argento; mentre sulla spalla ha una borsa piccola e con la tracolla.

Nella didascalia, la Carcano ironicamente scrive: “È sempre l’ora dell’aperitiv….. AH NO.

Io che finito di lavorare, torno a casa“.

Il post ha ottenuto quasi 13.000 mi piace e 60 commenti.

Chiara Carcano ci mostra il suo dolcissimo amico: “Oggi sono troppo felice!” – FOTO

Proprio ieri, Chiara ha condiviso con i suoi 453.000 followers tre scatti in cui tiene amorevolmente in braccio il suo peloso amico a quattro zampe.

Nella didascalia ha scritto: “Comunque non so se sia la primavera, questa estate in anticipo o questa talpa da tosare, ma sono troppo felice oggi“.

La Carcano indossa una camicetta bianca, un giacchetto di jeans ed una gonnellina variopinta con le balze, che presenta una fantasia floreale.

Il post ha spopolato sul web, con oltre 20.000 mi piace e 110 commenti: è stato un successo!

Tra i messaggi degli utenti, si legge: “Ciao Chiara, sei meravigliosa. Buona serata e baci“, “Sei uno splendido fiore di primavera“, “Sempre bellissima e simpatica“, oppure “Sempre incantevole“.