Colapesce e Dimartino. La prima versione di Musica leggerissima vi stupirà

Colapesce e Dimartino. Hanno spopolato dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo. La prima versione di Musica Leggerissima è diversa da quella che ascoltiamo adesso in radio

“Metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi leggerissima…” Sappiamo perfettamente che avete letto queste poche parole cantando. Si, perchè Musica Leggerissima dei due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino entra dentro e non vi lascia più. Un brano che potremmo definire con il termine “canzonetta”, non certo in tono dispregiativo. Proprio per la sua sonorità retrò, per il ritmo dolce che invita inevitabilmente ad ancheggiare, per il testo che appare come un balsamo lenitivo in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, è destinato a essere riproposto a lungo nel repertorio musicale nostrano.

Abbiamo visto sollevare la targa della vittoria durante l’ultimo Festival di Sanremo ai Maneskin, ci auguriamo che il gruppo rock di giovanissimi riporti Eurovision in Italia. Tuttavia, i “veri vincitori” della kermesse canora sono proprio Colapesce e Dimartino che non hanno rivali in termini di visualizzazioni su Spotify e Youtube (22 milioni in tre settimane). Impossibile accendere la radio e non incappare in Musica Leggerissima. La prima versione del brano era un po’ diversa da quella che conosciamo. Quali sono le differenze?

Colapesce e Dimartino. Musica leggerissima: la prima versione?

Gli stessi autori di Musica Leggerissima hanno dichiarato che la versione che abbiamo ascoltato al Festival di Sanremo è un po’ diversa dalla prima che avevano in mente.

La canzone è stata smussata togliendo una sezione strumentale e anticipando la melodia del ritornello, a quanto pare su suggerimento del presentatore Amadeus. Il Giornale di Sicilia riporta un podcast in cui sono evidente modifiche anche nel testo: “Anche se lo sa già, che fa male. Metti un po’ di… Versati da bere. Devo dirti una cosa importante, anzi, importantissa.”

I simpaticissimi autori hanno iniziato con carriere diverse e indipendenti. Hanno unito ultimamente le forze, spinti dall’amicizia e dalla reciproca stima l’uno per l’altro. Una curiosità? Prima di partecipare a Sanremo sono andati a farsi togliere il malocchio da una maga calabrese. Ogni aiuto è sempre ben accetto. Intervento di forze astrali o meno, il successo è tutto meritato.