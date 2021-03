Come pulire gli stivali ugg: quali sono gli ingredienti più adatti per una pulizia top!

Ecco gli ingredienti più efficaci per pulire bene gli stivali ugg. Qual è il procedimento migliore per fare una corretta pulizia.

Una delle calzature più comode per ogni tipo di stagione sono sicuramente gli stivali ugg. Con i loro colori stravaganti sono riusciti a conquistare anche le nuove generazioni. Tuttavia, bisogna sottolineare che questo tipo di calzature non solo sono alla moda ma sono anche molto pratici. Ma come fare se si sporcano?

Con un poco di ingegno, e con dei materiali semplici da trovare, potete in poco tempo andare a pulire alla perfezione le vostre scarpe. Se sugli stivali non ci sono particolari tipi di macchie, ma c’è solo un po’ di polvere e qualche macchia facile da trattare, potete pulire la vostra calzatura con una miscela a base di acqua e sapone e con un panno inumidito. Andate a strofinare con il panno tutta la superficie della vostra calzatura.

LEGGI ANCHE –>Disinfettare le scarpe: quali sono i metodi più efficaci

Come pulire stivali ugg con questi rimedi

In caso di macchie più difficili da trattare come vernice, olio o altri agenti simili, bisogna andare a pretrattare la vostra scarpa. In questo caso ci può essere utile il sapone di marsiglia a secco.

Non dovete fare altro che andare a strofinare questo sapone lungo la macchia e, una volta ricoperta, andare a passare un panno umido in modo da andarla a rimuovere. Non usate mai saponi aggressivi o altri agenti aggressivi. Questo perché il camoscio è molto delicato.

Inoltre dovete sempre tenere a mente di far asciugare bene la scarpa perché anche l’umidità può andare a creare dei danni al camoscio. Per andare a trattare le macchie più difficili da eliminare, non strofinate in maniera casuale. Così facendo, evitere di andare a creare dei traumi al camoscio, magari utilizzando uno spazzolino a setole morbide.

Infatti, dopo aver pretrattato il vostro stivale con le il sapone di Marsiglia, potete anche andare ad applicare poche gocce di acqua sulla macchia e andare a strofinare delicatamente con lo spazzolino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Questo trattamento è molto utile perché ci permette di avere una azione di frizionamento, in modo tale che la stessa macchia posso andare via in maniera meccanica.