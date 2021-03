Crede che il vicino gli ha rubato la PlayStation 4: ragazzo compie gesto inaspettato

Nel pomeriggio di ieri a Foggia, un ragazzo di 27 anni, convinto che il vicino di casa gli avesse rubato la PlayStation 4, lo ha aggredito e accoltellato.

Ha violato la misura degli arresti domiciliari, poi ha raggiunto il vicino di casa e lo ha aggredito accoltellandolo. Questo quanto messo in atto da un ragazzo di 27 anni nel pomeriggio di ieri a Foggia. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe agito convinto che il vicino, un uomo di 40 anni, gli avesse rubato la PlayStation 4. Ora la vittima si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma sembra non essere in pericolo di vita. Il 27enne, invece, è stato denunciato per lesioni ed evasione dagli arresti domiciliari.

Foggia, 27enne accoltella il vicino di casa: era convinto che gli avesse rubato la PlayStation 4

Un ragazzo di 27 anni è stato denunciato per lesioni ed evasione dagli arresti domiciliari dopo aver aggredito il vicino di casa. È accaduto nella giornata di ieri, martedì 30 marzo, a Foggia in Vico Fornitura. Stando a quanto riportano la redazione di Leggo e la stampa locale, il 27enne, credendo che il vicino 40enne gli avesse sottratto la sua PlayStation 4 lo ha raggiunto evadendo anche la misura degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto. Il ragazzo avrebbe aggredito la vittima sferrandole contro alcune coltellate alla schiena e alle gambe.

Il 40enne è stato trasportato presso l’ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata. Nonostante le gravi ferite riportate, il 40enne non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane, riporta Leggo, è stato individuato dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto e avrebbe indicato alle forze dell’ordine dove recuperare il coltello utilizzato per l’aggressione. Da quanto emerso, il 27enne era convito che la vittima gli avesse rubato la console di gioco qualche giorno prima ed avrebbe, dunque, deciso di vendicarsi.

Il ragazzo è stato denunciato, scrive Leggo, con le accuse di lesioni ed evasione dagli arresti domiciliari.