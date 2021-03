Demi Lovato rivela in un’intervista: “Sono pansessuale”

Demi Lovato, dopo le sconcertanti dichiarazioni sul suo passato, si racconta in un’intervista e rivela: “sono pansessuale”

Demi Lovato, cantautrice internazionale dall’elevatissimo calibro, ha messo d’accordo persino la critica per quanto riguarda le sue eccelse doti vocali. Da star Disney per Camp Rock, celebre musical in cui ha interpretato il ruolo della protagonista, fino alla fama di “artista maledetta”.

Un percorso complesso quella compiuto dalla cantante americana, recentemente condiviso nel documentario Dancing with the Devil dove, con l’aiuto di altre testimonianze, si racconta intimamente su alcune vicende personali che hanno segnato per sempre la sua vita.

Demi Lovato e la fluidità sessuale

Grazie al documentario Dancing with the Devil è stato possibile conoscere meglio la storia controversa di una delle cantautrici più apprezzate: Demi Lovato. Il momento saliente è quello in cui racconta la grave esperienze di overdose che ha subito nel 2018, causandole tre ictus e un infarto.

Ha confessato di essere stata stuprata dal suo spacciatore mentre si trovava in quello stato, poi il ritrovamento: “sono stata letteralmente dichiarata morta“. Dopo aver tragicamente rischiato la vita, ha riportato danni cerebrali e punti ciechi nella vista, che per la cantautrice restano da monito “per non ricadere in un brutto periodo”.

Dopo queste recenti rivelazioni, si è raccontata intimamente a Entertainment Weekly, confessando la sua fluidità sessuale. Riferendosi all’ex compagno Max Ehrich, ha confessato che se prima era sicura di sposarsi e avere una gravidanza, ora le cose sono cambiate: “al momento mi sento molto fluida, forse perchè prima ero molto chiusa”.

Ha infatti raccontato la prima volta in cui ha considerato questa possibilità, guardando il bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair nel film “Cruel Intentions“. In seguito ha sempre tentato di reprimere ogni tipo di sensazione provata nei confronti di una donna.

Oggi è libera di potersi dichiarare finalmente “pansessuale“, senza dover indossare alcuna etichetta, o sapere cosa accadrà nell’imminente futuro.