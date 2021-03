L’ascesa di Madame nel panorama musicale italiano scatena non poche curiosità da parte dei suoi fan: ecco la top ten delle più richieste.

La meravigliosa Francesca Calearo, in arte Madame, è una delle più amate cantanti in ascesa nell’attuale panorama musicale italiano. Dopo aver partecipato con successo alla 71esima edizione del “Festival di Sanremo“, la diciannovenne cantante di origini vicentine e nata sotto il segno del Capricorno, ha ancora molto da far scoprire del suo carattere così sfaccettato e del suo tocco d’artista completamente fuori dal comune. Scopriamo adesso la top ten di curiosità sul suo conto.

IL SUO SINGOLO D’ESORDIO

L’artista esordisce giovanissima nel 2018, e più precisamente il 13 settembre, con il brano dal titolo “Anna“. Il singolo venne pubblicato in esclusiva sulla piattaforma di YouTube. Il canale di riferimento fu l'”Arcade Army Records”, trattasi di un concept musicale di natura indipendente e che ha visto la sua fine soltanto poco tempo più tardi.

2. PERCHE’ “MADAME”?

L’estrosa cantante decise il suo nome d’arte per via del tutto affettiva. Pare che una sua amica avesse a cuore il tema “Drag Queen” e per questo si dilettate in vario modo sui social di riferimento inventando alcuni nickname ad hoc di sana pianta. Quando “Madame Wild” spuntò davanti agli occhi dell’artista vicentina non seppe resistere e lo fece suo, pur eliminando il secondo appellativo.

3. IL GUSTO NEL VESTIRE

Il poliedrico look è quello di Madame. Un modo di mostrarsi che non può fare meno di che i suoi fan ad ogni sua nuova apparizione. “Sempre diversa ma sempre la stessa”, ma di chi prenderà ispirazione? Pare che non ci sia un vero modello, eppure in alcuni casi tra sfavillanti pallettes ed abiti tipicamente maschili, sembrerebbe che alcuni dettagli rinviino ai suoi più grandi miti: l’eterno cantautore Fabrizio De André e dell’indiscusso re del Pop, Michael Jackson.

4. IL FAN PER ECCELLENZA

Pare che dopo la pubblicazione nelle sue IG stories su Instagram di un brano della cantante, il celebre calciatore Cristiano Ronaldo abbia palesemente espresso il suo gusto in fatto di musica.

5. HA UN ANIMO POETICO

Un dettaglio questo che si evincerebbe già dai testi delle sue canzoni, ma che viene confermato ulteriormente. L’innata passione per la poesia della cantante fonda le sue radici su periodi molto estranei alla contemporaneità. L’epoca medievale pare che sia una del sue preferite.

6. QUESTIONI DI CUORE

Madame non sembra che ami sbandierare le sue questioni di cuore, eppure in questo momento pare che non abbia un partner ufficiale. Molti sostengono che sia single.

7. IL PASSATEMPO PREFERITO

Molto spesso la cantante si diletta nel reinventare il suo talento attraverso i social. Le sue famose cover di molti rapper, e per lo più italiano, non smettono di essere irresistibili per tutti i suoi fan.

8. LA POPOLARITA’ SUI SOCIAL

L’artista gode attualmente di ben 746mila follower su Instagram. Ma sembrerebbe che i numeri aumentino di giorno in giorno.

9. SANREMO 2021

Madame è salita sul palco dell’Ariston nell’edizione di quest’anno presentato il suo ultimo brano. “Voce” è ormai nelle orecchie di tutte ed appartiene al suo omonimo album.

10. LE AMICIZIE

L’artista sembra possedere una vena caratteriale molto propensa verso l’apertura, una mentalità al passo con i tempi, e dei sentimenti che talvolta fungono da ispirazione. Madame realizzo il brano “Baby” ispirandosi alla storia d’amore della sua più cara amica.