Diletta Leotta solo il maglioncino, sotto vedo e non vedo – FOTO

La sempre gioiosa conduttrice di origini catanesi, Diletta Leotta, attualmente protagonista in qualità di concorrente al reality show di “Celebrity Hunt” in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video dallo scorso 13 marzo, accoglie i primi giorni primaverili con entusiasmo mostrando al suo pubblico come di giorno in giorno stia diventando sempre più colorita. Un’estate anticipata dunque. E che grazie al suo ultimo contenuto condiviso sui social potrebbe trasformarsi in qualcosa di più…

Diletta Leotta e la meraviglia nel suo gioco estivo del “vedo e non vedo”

Semplicemente “Summer“. Ecco cosa aggiungerà, con l’ausilio di un colorato adesivo, la bella Diletta nel primo pomeriggio di ieri. Il video pubblicato nelle sue storie di Instagram vorrebbe annunciare con anticipo l’imminente inizio dell’alta stagione. Accompagnata dalle delicate note musicali della cantante e musicista Norah Jones, nel celebre brano intitolato “Sunrise”, la sportiva showgirl si dedicherà ad immortalare un suo momento di assoluta rilassatezza.

Adagiata al sole sul terrazzo del suo appartamento. Diletta dopo essersi inquadrata nel suo semplice outfit, composto soltanto da un bianco maglioncino complice di un più che straordinario gioco di trasparenze, cambierà successivamente scenario. Per mostrare ai suoi fan il cielo limpido su Milano. Contornato da una serie di roselline dalle tinte più disparate.

Nel frattempo però sul conto di Diletta iniziano a circolare non poche voci sul suo sempre più certo matrimonio con il carismatico attore di origini turche, Can Yaman. Ma a far chiudere il pericoloso turbinio di gossip pare che sia stato lo stesso performer, dichiarando in una recente intervista come, nonostante i pettegolezzi, il loro sia “un amore leale“.