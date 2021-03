Elisabetta Canalis, l’incredibile trasformazione non passa inosservata – VIDEO

Elisabetta Canalis mostra ai followers la sua incredibile trasformazione, lasciandoli di stucco. Bellissima.

Un simpatico omaggio pomeridiano – almeno per noi in Italia – quello postato da Elisabetta Canalis, l’ex velina rimasta nel cuore degli italiani. La bellissima Elisabetta inebria i followers con un video nel quale mostra ancora una volta bellezza e tanta ironia. Un prima e dopo che cattura subito l’attenzione (anche degli haters, ma di quello ne parleremo sotto).

Sulle note di These Boots Are Made for Walkin’ brano cult, nella versione di Jessica Simpson, la Canalis mostra un interessante prima e dopo: piumino rosso e ingombrante, capelli raccolti e occhiali. Subito dopo avviene la trasformazione, Elisabetta appare in tutto il suo splendore, canotta bianca con bretelle sottili e scollatura che lascia sognare i fans, blue jeans e gloss.

Semplicemente incantevole, ma ammettiamolo…anche versione casual è una bomba.

Elisabetta Canalis, chi si cela dietro quel commento cattivo?

Ovviamente il video ha lasciato a bocca aperti tutti, si leggono infatti commenti del tipo: Sei molto bella complimenti 👏👏😍…e sono tantissimi gli apprezzamenti rivolti alla showgirl. Tuttavia, qualcuno si è permesso – come accennato sopra – di scriverle un qualcosa di negativo e che ha scatenato l’ira dei followers.

Qualcuno infatti avrebbe screditato la bellezza della Canalis. Un’azione che ha dato adito ad uno scontro social. Ma non è l’unico caso; qualcuno infatti avrebbe notato delle labbra carnose (accusandola di aver fatto ricorso a quale ritocco chirurgico).

A prescindere da questi attacchi gratuiti e privi di fondamento, ogni scatto è un attentato al cuore dei followers che la seguono sin dagli esordi in tv

E che continuano a farlo nonostante l’ex velina viva ormai negli Stati Uniti insieme a marito e figlia.