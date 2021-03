Fabrizio Corona, le sue condizioni peggiorano: arriva la decisione drastica. Detenuto in carcere, ha finalmente ceduto e scelto di ricominciare a mangiare

Fabrizio Corona è sicuramente la persona più discussa del momento. Solo dieci giorni fa ha fatto spaventare tutti sui social pubblicando delle storie in cui reagiva al suo arresto facendosi del male, un gesto estremo che nessuno ha mai visto fare in questo modo e su Instagram. Sua madre, che era presente lì con lui straziata dal dolore, sta cercando di aiutarlo come può offrendogli tutto il suo sostegno e difendendolo. Ospite da Barbara D’Urso, ha raccontato che suo figlio ha un disturbo psichiatrico chiamato Borderline e che ha bisogno di essere curato e supportato da qualcuno.

Fabrizio Corona ha interrotto lo sciopero della fame

Fabrizio, una volta arrivato in carcere, ha deciso di reagire con uno sciopero della fame. Qualcosa che col passare dei giorni ha cominciato a diventare davvero molto pericoloso. Ha perso otto chili, è diventato sempre più fragile e le sue condizioni sono peggiorate giorno per giorno. Oggi ha deciso di accogliere la richiesta di sua madre, ma in particolar modo degli avvocati, e di smetterla con questo sciopero. Pare che sia stato convinto perché gli hanno detto che non ha le forze di continuare questa battaglia e ha bisogno di mangiare per poterlo fare e non lasciarsi morire come stava facendo, per questo pare che abbia bevuto un po’ di tè con i biscotti un po’ di ore fa.

Sono in tanti ad essere dalla sua parte o perlomeno di chiedere di farlo trasferire in un centro specializzato così che possa ricevere l’aiuto di cui ha palesemente bisogno.