Gigi D’Alessio, il pensiero per la persona amata: “Auguri cuore…” – FOTO

Gigi D’Alessio tra tutti i cantanti neomelodici napoletani è sicuramente il più conosciuto e amato degli ultimi decenni. Ha venduto oltre venti milioni di dischi che gli hanno garantito immensa fama anche all’estero. Di lui conosciamo poco però dei quattro figli avuti con le due donne più importanti, Carmela Barbato con cui è rimasto dal 1986 al 2006, e poi Anna Tatangelo, dal 2010 al 2020 tra alti e bassi.

Il primo figlio è Claudio, nato nel 1986, che gli ha già dato due volte la felicità di diventare nonno, prima con Noemi e poi con Sofia. La secondogenita è Ilaria, classe 1992 e molto attiva sui social. Poi il turno di Luca, 18 anni e un artista a tutto tondo che già da diversi anni si è accostato al mondo del pop e trap. Il piccolo di casa, nato invece dalla relazione con Anna, è Andrea che oggi compie 11 anni e a cui Gigi D’Alessio ha dedicato un messaggio d’amore sui social.

Gigi dichiara tutto il suo amore al figlio Andrea, “Auguri cuore di Papà 💙”

Per il compleanno del piccolo Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo nel 2010, Gigi ha deciso di postare sulla sua pagina Instagram da 570mila follower, uno scatto che li raffigura insieme in barca mentre pendono il sole.

“Auguri cuore di Papà 💙” scrive a margine dello scatto che in pochi minuti riceve migliaia di like e auguri da parte di molti personaggi dello spettacolo. Tra le prime Mara Venier e Bianca Atzei che regalano un cuore rosso al piccolo in segno di affetto per lui ed il suo dolcissimo papà.