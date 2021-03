La bella influencer Giulia De Lellis condivide una foto su Instagram in cui appare sensuale con pantaloncini e top corto

Giulia De Lellis è stupenda in una foto Instagram in cui appare con pantaloncini, top corto e cardigan dello stesso colore. Il materiale è comodo da casa e morbido. I commenti sono tantissimi ovviamente. Le chiedono tutti dove ha preso il completino e le fanno complimenti sulla sua bellezza e fisicità. Intanto la De Lellis accoglie la primavera con grande entusiasmo, definendola la stagione del suo cuore.

Giulia De Lellis e il nuovo film in uscita a Pasqua

La De Lellis racconta della conferenza stampa prima dell’uscita del film a cui ha partecipato, in uscita il 4 aprile. Ha spiegato nelle stories che l’altro giorno durante questa conferenza stampa ha imparato molte cose nuove. Ha spiegato che i giornalisti erano presenti virtualmente ed erano in tantissimi. Hanno fatto molte domande all’influencer e lei appare molto contenta mentre lo racconta. Spiega che per lei è stato pazzesco perché ha avuto la possibilità di ascoltare i professionisti che hanno risposto alle domande in maniera esemplare, si riferisce agli attori importanti del film.

Confessa poi di essere molto felice del fatto che viene denominata “attrice” in questo periodo. Sostiene che si sta abituando a sentirsi attrice e le piace molto. Ci tiene a rassicurare i suoi fan che però nonostante il successo che sta ottenendo non cambierà la sua personalità. Si è sentita certo molto felice di aver fatto un film, ma sostiene che è sempre lei la solita di sempre. Ci tiene poi ha precisare che ha dovuto fare dei provini per poter fare il film. Quindi smentisce le voci di corridoio che sostengono che è stata raccomandata oppure che è stata presa per i tanti follower che ha. Ha spiegato che si è chiusa 10 giorni a casa a studiare il copione per essere preparata al 100%.

Rivela che poi le hanno fatto fare di tutto per capire se era giusta per il ruolo e lei con tanta determinazione si è portata a casa la parte. Perché era ciò che voleva e si è impegnata. Quindi sprona i giovani a non mollare mai se hanno un sogno, che con tanta determinazione e forza di volontà poi le cose si ottengono.