Isola dei Famosi, sbarcano due nuovi Vip, nomi eccellenti. Fan impazziti

Novità in arrivo all’Isola dei Famosi, sbarcano due nuovi Vip, i fan sono rimasti increduli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

L’Isola del Famosi ha superato ormai la fase di avvio, i naufraghi si destreggiano tra prove di resistenza ed una convivenza che non sempre si rivela idilliaca. Il reality, condotto da Ilary Blasi, ha tuttavia in cantiere delle grosse novità: due ingressi che già si rivelano entusiasmanti, soprattutto per chi segue l’Isola da sempre.

I nomi sono stati già resi noti e subito diffusi sul web, ma di chi si tratta? Sono la modella Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, campionessa di sci. Sui rispettivi profili Instagram non vi è alcuna traccia di questa nuova esperienza che si preannuncia interessante e che sicuramente cambierà la loro quotidianità.

Alta 180 cm, occhi blu e capelli marroni, Beatrice Marchetti con le sue curve da capogiro farà impazzire non solo i naufraghi ma anche i milioni di telespettatori. Ogni foto postata sui social ne omaggiano la bellezza naturale. Certamente più riservata la Kostner, la sportiva nata a Bolzano pubblica paesaggi naturali e mozzafiato. Amante della natura, scopriremo come sarà questo passaggio dalle montagne al mare.

LEGGI ANCHE->Tommaso Zorzi pronto al salto di qualità: la proposta irrinunciabile

Isola dei Famosi, il lato sportivo dei naufraghi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

LEGGI ANCHE->Isola dei Famosi, Vera Gemma non si arrende: la scelta inaspettata

Meno di un’ora fa sul profilo ufficiale del reality è stato pubblicato un video che raccoglie le imprese sportive dei naufraghi: prove di resistenza, prove leader…insomma, attività a cui i concorrenti partecipano con entusiasmo. I fans del programma tuttavia trovano l’occasione per esprimere il proprio punto di vista che non sempre è così lodevole.

Anzi, scorrendo tra alcuni commenti si percepisce un forte disappunto: ma chi credono di essere i partecipanti di quest’anno?! tutti falsoni che fanno branco contro i singoli…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Qualcuno invece preferisce scherzarci su: Il mio lato sportivo all’Isola si vede solo quando si mangia 😂…come giusto che sia.