Marta Novello. Svolta nelle indagini sul caso della giovane accoltellata

Marta Novello, la giovane studentessa di 26 accoltellata mentre faceva jogging, è in ripresa. I colloquio con il pm del Tribunale dei minori di Venezia

Marta Novello è una giovane studentessa in Lingue di 26 anni, aggredita il 23 Marzo scorso in provincia di Treviso. La ragazza stava facendo jogging lungo via Marignana, una strada di Marocco di Mogliano, quando un 15enne l’ha seguita prima in bicicletta, poi a piedi, avventandosi alle spalle contro di lei. E’ stata ferita gravemente con 23 coltellate.

La giovane, ricoverata d’urgenza in terapia intensiva, ha subito due interventi chirurgici: il primo ai polmoni, il secondo alla mano, lesionata a un tendine durante l’assalto. L’adolescente che si è macchiato del violento gesto è detenuto nel centro di prima accoglienza del carcere di Treviso con l’accusa di tentato omicidio.

L’ipotesi più plausibile sembrerebbe essere quella della rapina. Una svolta nelle indagini è data dal colloquio avvenuto ieri tra la vittima dell’aggressione, Marta Novello, fortunatamente in stato di ripresa, e il pm incaricato del Tribunale dei minori di Venezia, Giulia Dal Pos.

Caso Marta Novello. Proseguono le indagini

Marta Novello, la studentessa di Mogliano Veneto aggredita con 23 coltellate da un 15enne, è stata trasferita dal reparto di terapia intensiva a quello di chirurgia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. E’ lì che ha avuto un colloquio della durata di tre ore con il pm Giulia Dal Pos, i carabinieri di Treviso e gli esperti criminologi dell’Arma. L’obiettivo era far luce sulle dinamiche dell’aggressione e sulle motivazioni che possano aver portato l’adolescente a un gesto tanto efferato.

Non sono trapelate ulteriori informazioni sull’esito dell’incontro. Tuttavia, sono emerse notizie rincuoranti sullo stato di salute della giovane. Ha potuto avere in visita sia i genitori che il fratello minore, attraverso brevi colloqui individuali. Il dottore Stefano Formentini, direttore del Ca’ Foncello, ha rilasciato dichiarazioni sulle condizioni di Marta Novello. “La sua situazione generale è in via di miglioramento, nonostante gli interventi chirurgici subiti, il rischio di infezioni e le medicazioni continue che hanno inevitabilmente inciso sul morale”.

Il medico ha proseguito: “Sta rispondendo bene alla terapia. Una volta risolta la degenza chirurgica, si prevede che possa tornare a casa per proseguire la convalescenza circondata dalla sua famiglia”.