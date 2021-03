Masterchef, il vincitore Francesco Aquila: “Non vedo l’ora” – FOTO

Dopo il successo di Masterchef cosa sta combinando Francesco Aquila, il vincitore dell’ultima edizione? Ecco tutti i dettagli

E’ passato circa un mese da quando Francesco Aquila ha vinto Masterchef 2021, l’edizione post-covid che ha riscosso molto successo. Come sempre il reality culinario è molto seguito dal pubblico italiano per la qualità e per i giudici che piacciono ai telespettatori. E’ un programma dai mille aspetti: dalla cucina all’amicizia fino a tematiche etniche. Mai come quest’anno i partecipanti venivano da diverse parti del mondo ed insieme hanno creato qualcosa di originale e unico trasmettendo un esempio bello e importante: l’unione fa la forza.

Masterchef: cosa fa adesso Francesco Aquila?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AQUILA FRANCESCO (@francesco_aquila_masterchef10)

Dopo la vittoria dedicata alla figlia, Aquila, così si è fatto chiamare nel corso del programma, ha appena pubblicato un libro dove ha riportato alcune ricette ideate da lui e alcuni piatti che lo hanno fatto arrivare dritto alla finale. Il titolo è Aquila My Way ed è già in libreria. Il cuoco ha anche affermato che appena si potrà non perderà occasione di dedicarsi ad autografi e incontri in tutte le città italiane. Inoltre ha appena pubblicato un’altra foto in cui spoilera dei progetti futuri, a cosa si riferisce? Per il momento non ha dato molte informazioni al riguardo, ma ha rivelato che lo farà appena gli daranno il permesso. Ovviamente adesso fa parte del mondo della televisione e quindi deve stare alle regole del gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AQUILA FRANCESCO (@francesco_aquila_masterchef10)

Intanto spunta una foto che annuncia l’inizio di qualcosa di grande per il cuoco che con la sua bravura e determinazione ha conquistato i giudici e il pubblico italiano. Sui social i fan non perdono occasione di complimentarsi e lasciare messaggi di auguri per un futuro brillante.