Meghan Markle stupisce: intenta nei preparativi, novità sul parto?

Meghan Markle ha un sogno. Se per la prima gravidanza non è stato possibile realizzarlo forse questa volta riuscirà a esaudire il desiderio.

Tra la lista dei sogni di Meghan Markle c’è in particolare un desiderio. Un sogno legato alla gravidanza che non è riuscita a esaudire con il primogenito. Sotto consiglio dello staff di corte ha rinunciato a concretizzare questa volontà.

Che la seconda gravidanza sia la volta buona per Meghan? La moglie di Harry vorrebbe partorire in casa. Sembrerebbe che stia pianificando tutto in questo senso. Secondo il report di Page Six il parto avverrà nella villa californiana dei duchi del Sussex.

Per il primogenito la Markle non aveva potuto partorire in casa. Due anni fa, secondo alcune indiscrezioni, Meghan avrebbe tentato di realizzare questo sogno. Tuttavia la settimana di ritardo del parto l’avrebbe portata, su consiglio dello staff reale, a trasferirsi in ospedale.

Questa volta Meghan ci riprova. Sembra che stia organizzando il parto in versione casalinga. Se emergeranno complicazioni potrà sempre trasferirsi al Cottage Hospital di Santa Barbara, tra le strutture ospedaliere migliori della California.

Meghan Markle: il prezioso dono per la bimba in arrivo

Nel caso in cui riuscirà a coronare il suo sogno, la piccola in arrivo sarà la seconda nascita in casa consecutiva della famiglia reale. Il decimo pronipote delle regina è nato infatti tra le mura domestiche.

Chissà se anche Meghan realizzerà questo sogno. L’arrivo della secondogenita è previsto in estate. L’ex attrice ha già scelto il primo regalo per la piccola in arrivo. Si tratta di un orologio firmato Cartier. Un autoregalo della Markle risalente al 2013. Proprio questo brand era tra i preferiti di Lady D. La mamma di Harry e William possedeva un modello molto simile.

Intanto la coppia, dopo l’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, rimane al centro dell’attenzione. Harry ha trovato un nuovo lavoro in una start up della Silicon Vallery impegnata nell’ambito del life coaching.