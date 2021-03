Cade dalla bici e viene travolta da un’auto: muore una donna

Una donna di 68 anni è morta nella mattinata di ieri a Montecatini Terme (Pistoia) in un tragico incidente stradale in bici.

In un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, una donna di 68 anni ha perso la vita. La vittima si trovava in bicicletta quando, per cause da accertare, avrebbe urtato un furgone e, finendo sull’asfalto, è stata travolta da un’auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la 68enne. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato gli accertamenti del caso e, dopo qualche ora, individuato il conducente dell’auto, fuggito subito dopo l’incidente.

Montecatini Terme, cade dalla bici e viene travolta da un’auto: muore donna di 68 anni

Una donna è morta a Montecatini Terme, comune in provincia di Pistoia, in un tragico incidente stradale avvenuto in via Gallo nella mattinata di ieri, martedì 30 marzo. La vittima è Laura Rossetto, 68enne residente a Montecatini. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione de La Nazione, la 68enne si trovava in sella alla sua bici quando, per cause da accertare, ha impattato contro il furgone di un corriere cadendo sull’asfalto. Proprio in quel momento sopraggiungeva un’auto che ha travolto la donna ed ha proseguito la propria marcia.

In pochi minuti, sul posto, è arrivata l’equipe medica del 118 che ha provato a rianimare la donna, ma ogni tentativo è risultato inutile. Alla fine lo staff medico si è dovuto arrendere dichiarando il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Intervenuta anche la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi di legge ed avviato le indagini per rintracciare il conducente del veicolo, datosi alla fuga. A poche ore di distanza dalla tragedia, grazie anche alle telecamere di sorveglianza, scrive La Nazione, gli agenti hanno rintracciato l’uomo. Si tratta di un 50enne di Monsummano che è stato denunciato per omissione di soccorso.

La salma della donna è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Pistoia, in attesa dell’autopsia che non è ancora stata disposta dall’autorità giudiziaria.