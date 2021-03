Madre investita mentre va a lavoro: lascia due figli

Una donna di 48 anni, madre di due figli, è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente questa mattina sulla provinciale 22 a Lestans, frazione di Sequals, in provincia di Pordenone.

Ancora sangue sulle strade italiane. Una donna di 48 anni è deceduta questa mattina in un incidente sulla provinciale 22 a Lestans, frazione di Sequals, in provincia di Pordenone. La dinamica è ancora da accertare, ma dalle prime informazioni, pare che la vittima stesse andando in bici a lavoro quando il mezzo a due ruote è stato travolto da un’auto all’altezza di un incrocio. Sul posto sono intervenuti gli operatori medici del 118 che hanno trasportato la 48enne in ospedale, dove è morta poco dopo.

Una donna è rimasta vittima di un grave incidente stradale, avvenuto questa mattina, mercoledì 31 marzo, lungo la provinciale 22 nel territorio di Lestans, frazione del comune di Sequals, in provincia di Pordenone. A perdere la vita Gabriella Novelli, 48enne madre di due figli e residente a Lestans. Come riporta Il Gazzettino, la donna si stava recando a lavoro in sella alla sua bici, quando un’auto, una Fiat Punto condotta da un 30eene di Pinzano, all’incrocio tra via Verdi e via dell’Artigianato, l’ha travolta. Nel violento impatto, la vittima è stata sbalzata prima sul cofano della vettura e successivamente è finita sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dell’equipe medica sul posto. Il personale medico ha trasportato d’urgenza la ciclista presso l’ospedale di Udine, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. I medici del nosocomio hanno provato a salvarle la vita, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Spilimbergo che sono sopraggiunti sul luogo per effettuare i rilievi di legge ed accertare eventuali responsabilità.