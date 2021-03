Tragico incidente sul lavoro: operaio perde la vita in un cantiere

Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro consumatosi in un cantiere stradale a Brienza, in provincia di Potenza.

Ancora una vittima sul lavoro in Italia. Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 58 anni ha perso la vita in un cantiere allestito sulla strada Tito Brienza nel territorio di Brienza, in provincia di Potenza. Il 58enne, stando alle prime ricostruzioni, si trovava alla guida di un escavatore quando ha perso il controllo del mezzo che è scivolato da un costone ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorsi.

Potenza, escavatore precipita in un costone: operaio di 58 anni muore sul lavoro

Un operaio è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 30 marzo, a Brienza, comune in provincia di Potenza, in un incidente sul lavoro. La vittima è Antonio Cavallucci di 58enne dipendente di una ditta che si stava occupando di lavori esterni ad una galleria sulla strada Tito Brienza. L’uomo, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, era su un escavatore che, per cause ancora da accertare, è precipitato in un costone e, dopo un volo di diversi metri ha travolto la vittima.

Lanciato l’allarme dai colleghi che hanno assistito all’accaduto, sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto il corpo dell’operaio dalle lamiere e lo hanno affidato allo staff medico che ha potuto solo constatarne il decesso.

Sopraggiunti anche i carabinieri della stazione di Brienza che si sono occupati degli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al vaglio dei militari dell’Arma le cause che hanno fatto precipitare nel vuoto l’escavatore.

Dopo il tragico incidente, i sindacati, riporta Fanpage, hanno indetto per oggi, mercoledì 31 marzo, uno sciopero di 8 ore per turno su tutti i cantieri della Tito Brienza ed un’assemblea permanente davanti al Campo Base del comune nel potentino.