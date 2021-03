Prete celebra messa clandestina e finge l’investimento per evitare l’arresto

Arrestato il prete che celebrava messa in casa con 30 fedeli, violando le norme anti Covid. Per evitare il carcere ha finto di essere stato investito dalla polizia

Le vie del Signore sono infinite, ma non per questo bisogna contravvenire alla legge. Lo ha imparato a sue spese don Juan Herrera Fuentes, il prete che domenica scorsa è finito in manette per aver celebrato una messa clandestina, invitando 30 fedeli a casa sua, in barba alle regole anti contagio. Non solo: all’arrivo della polizia il prete ha cercato di evitare l’arresto, fingendo di essere stato investito da un agente.

Il fatto è accaduto tre giorni fa a Los Angeles, città del Cile, ed è stato riportato dal sito cileno Meganoticias. Sebbene nel paese sia in vigore un ferreo lockdown, il prete aveva organizzato la celebrazione della funzione domenicale presso la sua abitazione. Peccato però che i vicini si siano insospettiti per il via vai di fedeli e che abbiano segnalato l’infrazione alla polizia militare. Al loro arrivo gli agenti si sono trovati davanti a dei colpevoli davvero insospettabili.

Prete celebra messa in casa violando le norme anti Covid: arrestato

La polizia militare ha incontrato la resistenza dei partecipanti alla cerimonia religiosa, ma anche del prete stesso. Don Herrera Fuentes ha tentato il tutto per tutto pur di sfuggire all’arresto. Uscito di casa, il sacerdote si è lanciato all’indietro contro un veicolo della polizia, fingendo di essere stato investito. Ha anche provato ad stendersi sotto al mezzo per simulare l’impatto.

Ovviamente era una messa in scena: l’uomo si è rialzato e si è scagliato contro gli agenti, così come i partecipanti alla messa, in uno scontro in piena regola. Alla fine le forze dell’ordine hanno ristabilito l’ordine e portato tutti in centrale. Il religioso è stato arrestato e rilasciato, ma pagherà una multa. I rappresentanti della Chiesa evangelica, di cui fa parte don Herrera Fuentes hanno condannato la sua violazione: “Un uomo di fede dovrebbe essere più responsabile“.

Intanto il video del tafferuglio ha già fatto il giro del web, scatenando l’ilarità degli utenti. Il commento migliore? “In pochi secondi ha fatto da pastore, meccanico, pugile, attore, cantante e stuntman: almeno potrà riciclarsi con una nuova professione!“.