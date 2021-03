Raffaella Fico ha ricordato l’appuntamento di questa sera ai suoi followers, inserendo nel post una fotografia fantastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico, con la sua bellezza e il suo talento, ha sempre saputo ritagliarsi spazi importanti nella nostra televisione. La nativa di Cercola raggiunse la popolarità partecipando nel 2008 all’ottava edizione del ‘Grande Fratello’. La 33enne è pronta per ritornare in tv partecipando al nuovissimo quiz show condotto da Simona Ventura, ‘Game of Games’. I sei vip che si sfideranno nel corso del primo appuntamento sono, oltre alla Fico, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino e Nicola Ventola.

Raffaella ha deciso di dare un’anteprima ai suoi followers su Instagram e ha svelato a tutti di essere pronta per la puntata. Come se non bastasse, la classe 1988 ha ricordato ai fan l’orario in cui comincerà la sfida. Il post è semplicemente incantevole e l’immagine scelta è spaziale.

Raffaella Fico pronta per la puntata: che visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella, in occasione della prima puntata di ‘Games of Games’, ha postato uno scatto paradisiaco. La showgirl sfodera un sorriso meraviglioso e contagioso che illumina sicuramente la scena. La napoletana indossa jeans aderenti e una magliettina super scollata che mette in risalto il suo incredibile décolleté.

“Pronti? Tra pochissimo su Rai2 21.21.Non mancate ne vedrete delle belle“, ha scritto nella didascalia inserendo anche tre emoticon eloquenti. La foto ha ovviamente raccolto in brevissimo tempo numeri incredibili, collezionando più di 2mila likes in meno di mezz’ora. Non mancano ovviamente i commenti da parte dei fan che sono letteralmente estasiati davanti a cotanta bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La Fico, ogni tanto, pubblica sui social network scatti direttamente dai suoi shooting fotografici: completini intimo e tutine attillate che semplicemente mettono in evidenza il suo fisico perfetto.