Due uomini di 55 e 41 anni sono stati arrestati dalla polizia il 24 marzo per presunto stupro aggravato di un minore.

Una storia agghiacciante quella di un’adolescente di Aubin, comune nel dipartimento francese di Aveyron. La ragazza, ora 16 enne, è stata violentata per 17 mesi da alcuni membri di una setta. La madre della vittima ha confessato alla polizia di aver affidato la figlia al gruppo esoterico affinché fosse esorcizzata. Il primo venerdì di marzo, la giovane, residente nel bacino di Decazeville, in Occitania, si è recata alla stazione di polizia locale per per presentare la denuncia di stupro. I due accusati si sono presentati lo scorso venerdì (26 marzo) al centro investigativo di Montpellier. A seguire la sentenza del giudice.

“Io vittima di una setta esoterica”

Lo scorso mercoledì 24 marzo, due uomini di 55 e 41 anni sono stati arrestati dalla polizia di Decazeville per stupro aggravato di un minore di età inferiore ai 15 anni: i due sono attualmente in custodia cautelare. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima ha spiegato agli agenti di aver subito regolarmente atti di violenza a partire dal mese di gennaio 2019, sin dal primo giorno dentro la setta. All’interno dell’organizzazione si praticavano diversi riti esoterici, quali cartomanzia, predizione del futuro, apposizione di pietre o ipnosi tramite pendolo.

Il gruppo, soprannominato “Cerchio”, era composto all’inizio dai due uomini e dalla madre della vittima. Secondo gli investigatori, la setta praticava anche atti di promiscuità sessuale, in particolare “il sesso a tre, sia eterosessuale sia omosessuale“, eseguito al fine di “creare fluido e potenza” per scopi esoterici (La Dépêche). I due imputati hanno confermato di aver avuto rapporti con la 16enne, seppur precisando che si trattava in realtà di un “passo terapeutico necessario” per “evitare la morte cacciando i demoni” (Cnews).

La madre della ragazza ha confessato alla polizia locale di essere stata anche lei vittima dei riti esoterici. Tuttavia, la donna ha negato di essere a conoscenza degli abusi commessi sulla figlia.

Fonte Le Figaro