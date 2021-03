La tiktoker Rochelle Hager è scomparsa questo lunedì 29 marzo all’età di 31 anni. La ragazza, in lacrime, spiega cosa è accaduto.

Her devastated fiancé Brittanie Lynn confirmed the news on TikTok (via @toofab)https://t.co/ZwlsYSLQon — TMZ (@TMZ) March 30, 2021

La nota star di TikTok Rochelle Hager, meglio conosciuta sulla piattaforma con il nickname di @roeurboat3, è scomparsa lo scorso lunedì (29 marzo) all’età di 31 anni. Il dramma ha avuto luogo intorno alle ore 10:00 del mattino, quando, secondo quanto riportato dal media Usa Today, un grosso ramo di un albero è caduto sul parabrezza dell’automobile della ragazza uccidendola all’istante.

Il web è in lutto: “Incidente tragico e unico, siamo tutti devastati”

Rochelle Hager, TikTok star, dead at 31 – NewsVerses.com @ https://is.gd/nI1r6U Pubblicato da NewsVerses su Martedì 30 marzo 2021

Rochelle Hager è morta in una strada a Farmington, paese della Contea di Franklin (Stati Uniti). Al momento del tragico incidente, la giovane stava parlando al telefono con la sua fidanzata Brittanie Lynn Ritchie, 28 anni. Durante la telefonata, una potente raffica di vento ha spezzato un ramo di un pino, scaraventandolo sul tetto della Nissan Rogue (2015) della tiktoker statunitense. Secondo quanto riferiscono le fonti delle autorità locali, la Hager è morta sul colpo. Notizia confermata anche dalla ragazza sui social media.

In lacrime, Brittanie ha dato spiegazioni pubblicando un video su TikTok: “Non ha sofferto. È morta all’istante. Ho sentito in diretta l’incidente e poi il nulla.” Rochelle Hager, amata da oltre 160.000 persone su Tiktok, e Brittanie Lynn Ritchie, con 300.000 seguiti, si erano conosciute lo scorso giugno tramite un amico in comune. Le due giovani donne, precisano i media di Central Maine, si sarebbero sposate il prossimo 16 ottobre. A seguire il triste video di Brittanie.

Dopo la morte di Rochelle Hager, Brittanie Lynn Ritchie ha condiviso numerosi video dedicati alla partner. Tra le didascalie si legge: “Non riesco né a mangiare né a dormire. Tutto quello che posso fare è pubblicare video e desiderare che tu sia qui con me“.

Fonte Today