Stefania Orlando ha annunciato tramite i profili social l’arrivo di un progetto che ha scatenato subito l’entusiasmo generale: di cosa si tratta

Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha ottenuto il terzo posto ma la sua vittoria più grande l’ha avuta una volta tornata alla vita reale. Stefania Orlando non si sarebbe mai immaginata di ritrovarsi con migliaia di persone al seguito, ma all’interno del reality ha avuto modo di farsi conoscere in tutte le sue sfaccettature che hanno conquistato il pubblico. Tutti vorrebbe rivederla presto in televisione ma Stefania per il momento ha preferito concentrarsi su un’altra sua grande passione: la musica. A questo proposito è in arrivo un nuovo progetto, come ha annunciato lei stessa su Instagram.

In arrivo Bandolero, il nuovo singolo di Stefania Orlando

A una lunga carriera televisiva Stefania Orlando ha sempre affiancato la grande passione per la musica che l’ha portata a debuttare come cantante nel 2009 con il disco “Su e giù“, per poi continuare a pubblicare una serie di singoli nel corso degli anni. L’ultimo, “Babilonia“, è uscito lo scorso anno e ha ottenuto un grande riscontro dopo che la stessa Stefania ha potuto farlo ascoltare all’interno della casa, coinvolgendo pubblico e compagni di avventura.

Ora, come annunciato dalla diretta interessata, è in arrivo un nuovo singolo intitolato “Bandolero“. Proprio questa mattina ci ha tenuto a informare i suoi fan di essere diretta in studio di registrazione accompagnato dal marito, il musicista Simone Gianlorenzi.

“Questa sarà la canzone dell’estate 2021“, afferma entusiasta l’artista che ha prodotto insieme alla moglie questo brano. Il genere sarà quello del reggaeton studiato in chiave pop, perfetta per la stagione estiva. “Vi vedo già scatenati sulle note di Bandolero“, scrive Stefania su Twitter dove tiene aggiornate le “viperelle” -così si sono autonominate le sue fan- sulla sua vita e sui progetti lavorativi.

Non è ancora chiaro quando la canzone sarà rilasciata ma stando alle parole della coppia arriverà in tempi relativamente brevi.