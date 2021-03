Un Passo dal Cielo 6, a chi è stata affidata a sorpresa la colonna sonora

Torna giovedì 1° aprile la sesta stagione di “Un Passo dal Cielo” che per l’occasione aggiunge il sottotitolo “I Guardiani”: ecco a chi è stata affidata la colonna sonora

A distanza di dieci anni dalla prima messa in onda ritorna “Un Passo dal Cielo“, la fiction Rai che vede protagonista Daniele Liotti nelle vesti di Francesco Neri. Il pubblico potrà seguire le vicende de “I Guardiani” -come sono stati definiti i personaggi principali del cast- a partire da domani, giovedì 1° aprile. Tra le novità di questa sesta stagione una riguarda la sua colonna sonora, affidata per l’occasione a un’artista italiana che ha svelato il segreto tramite il suo profilo Instagram.

Chiara Galiazzo sarà la voce della sesta stagione di Un Passo dal Cielo – I Guardiani

La voce che accompagnerà le scene di questa sesta stagione sarà quella di Chiara Galiazzo che, affiancata dal Maestro Andrea Guerra, ha lavorato alla colonna sonora di “Un Passo dal Cielo – I Guardiani“. Lo ha annunciato la cantante tramite il profilo Instagram, postando alcuni scatti che la ritraggono in studio di registrazione.

“Non vedevo l’ora di dirvelo e anche se ormai ho imparato a mantenere i segreti questa volta è stato difficile“, scrive Chiara. Una grande esperienza per lei che ha avuto la possibilità di collaborare con un Maestro del calibro di Andrea Guerra. “Sono onorata di aver lavorato con uno dei più grandi compositori italiani” -sottolinea- “sono davvero felice perché ho imparato tanto e sono davvero soddisfatta del risultato“.

Una boccata d’ossigeno, così ha definito l’artista l’occasione ricevuta, in un periodo in cui il settore musicale sta inevitabilmente soffrendo. Avere modo di tornare a registrare e partecipare a un progetto simile è stato per lei un momento di commozione e felicità.

La sua straordinaria voce accompagnerà le otto puntate di una delle serie più amate e seguite di RaiUno, che andranno in onda a partire da domani in prima serata.