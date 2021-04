Allerta alimentare, tre nuovi ritiri di prodotti biologici per ossido di etilene

Il Ministero è in allarme per i numerosi ritiri urgenti di prodotti biologici a causa di presenza di ossido di etilene oltre i limiti

Pochi giorni fa davamo notizia di un primo ritiro nel nostro Paese di un prodotto della categoria “biologici” con ossido di etilene oltre i limiti. Si trattava nello specifico di alcuni lotti di barrette allo zenzero e limone di Céréal BIO di Nutrition & Santé Italia S.p.A. Il nome del produttore è Meraviglie S.r.l. sito in via del Commercio 16 a Sommacampagna, Verona.

Oggi, nell’apposita sezione news del sito del Ministero della Salute è comparsa la segnalazione di un nuovo triplice ritiro immediato di prodotti di questa categoria sempre per la presenza di rischio microbiologico. Fino a qualche mese fa aveva fatto discutere la presenza di etilene nel sesamo importato dall’India che aveva il limite di ben tre volte oltre la media europea classificata per legge.

Il suo utilizzo è stato normato con un’aggiunta al precedente Regolamento UE 396/2005, definendo i valori soglia limite concessi. Questi ultimi casi sospetti nei prodotti biologici stanno allarmando non poco i consumatori che pensavano di aver superato la fase allarmistica legata a questo composto petrolchimico usato in agricoltura.

Ossido di etilene, i tre prodotti coinvolti nel nuovo ritiro

Per tutti e tre i prodotti in questione, e come per l’ultimo sopra citato poco fa, il nome del produttore è Meraviglie Srl, sito in via del Commercio 16 a Sommacampagna, Verona.

Energy Bites Veggy L’Arancione , venduto in confezioni da 40 grammi e con data di scadenza al 05/10/2021. Il lotto sequestrato è lo 050TT21, marchio del prodotto Campo Madre.

, venduto in confezioni da 40 grammi e con data di scadenza al 05/10/2021. Il lotto sequestrato è lo 050TT21, marchio del prodotto Campo Madre. Protein Bar Acai e Zenzero , venduto in confezioni da 35 grammi e con data di scadenza al 20/10/2021. Il lotto sequestrato è il 201021, marchio del prodotto Maama.

, venduto in confezioni da 35 grammi e con data di scadenza al 20/10/2021. Il lotto sequestrato è il 201021, marchio del prodotto Maama. Protein Riegel Sonnenblumen Kern mit Ginger , venduto in confezioni da 35 grammi e con data di scadenza al 25/05/2022. Il lotto sequestrato è il 250522, marchio del prodotto Schalk.

, venduto in confezioni da 35 grammi e con data di scadenza al 25/05/2022. Il lotto sequestrato è il 250522, marchio del prodotto Schalk.

Come sempre il Ministero chiede di non consumare i prodotti segnalati ma di riportarli nel punto vendita per il cambio merce immediato.