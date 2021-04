Alvaro Soler è tornato single. Addio a Sofia: la triste profezia nella canzone

Alvaro Soler è single. Lo ha annunciato egli stesso sul suo profilo Instagram con un lungo messaggio ai suoi fan. La profezia di sventura nella sua canzone più famosa

C’è un nuovo single in città, il fascinoso cantante spagnolo Alvaro Soler è tornato su piazza. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un post su Instagram. L’ ex giudice di X Factor Italia era impegnato e prossimo alle nozze con la collega Sofia Ellar.

La coppia aveva annunciato il suo matrimonio nel 2019 per concretizzarsi nell’estate dell’anno seguente. Com’è noto, la pandemia da Coronavirus ci ha messo lo zampino e i piani di molti sono saltati, subendo posticipazioni. Così avevano deciso anche Alvaro e Sofia. Cosa è accaduto?

Alvaro Soler: le sue parole su Instagram

Una foto del cantante Alvaro Soler mentre sorride, teneramente abbracciato alla sua (ex) fidanzata Sofia Ellar unita a poche parole di accompagnamento. Così i fan (chiamati “Famiglia”) hanno appreso dello scioglimento della coppia. “Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati aperi con voi, Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate” – così inizia il messaggio Alvaro Soler.

Non si sofferma su spiegazioni più approfondite ma sottolinea che entrambi continueranno a inseguire i proprio sogni, dentro e fuori le scene, che faranno di tutto per essere la migliore versione di loro stessi e che continueranno a volersi bene. Il cantante spagnolo invita, inoltre, al rispetto della loro privacy in questo momento così delicato.

Che sia stato egli stesso profeta di sventura? Nel 2016 ha spopolato in tutta Europa con il suo singolo intitolato appunto Sofia. Il testo recitava: “Mira, Sofia. Sin tu mirada, sigo… Dices que éramos felices. Todo ya paso, todo ya paso”. La traduzione è: “Guarda, Sofia. Senza il tuo sguardo, io vado avanti… Dici che eravamo felici. Tutto è passato, tutto è finito”.

Coincidenza o aveva già previsto futuri problemi?