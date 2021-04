Amadeus svela in diretta il suo segreto a Giulia De Lellis

Ai Soliti Ignoti del primo aprile, ospite del conduttore Amadeus c’è la nota influencer Giulia de Lellis. La bella Giulia dovrà riuscire a guadagnare più soldi possibile da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Giulia de Lellis, professione influencer, classe 1996, è nota al pubblico dei più giovani perché molto popolare su Instagram. A breve la vedremo in un film insieme con Fabio Volo dal titolo “Genitori vs Influencer”.

La bella Giulia ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento negli studi televisivi di Uomini&Donne, il famoso programma condotto da Maria De Filippi in cui i partecipanti devono trovare l’amore.

Giulia de Lellis a I Soliti Ignoti, look “School girls” che fa impazzire i follower

“Per avere qualche follower in più devo pubblicare la foto del mio cane“, dice scherzando Amadeus alla presenza della bella influencer Giulia de Lellis, che su Instagram vanta 4,9 milioni di follower.

La giovane inizia bene la sua gara con l’ignoto numero uno, uno sportivo di 53 anni. La sua intuizione è stata corretta e la bella Giulia guadagna immediatamente 3000 euro.

La partita però si fa immediatamente molto dura e Giulia chiede un indizio. L’idillio dura pochissimo perché l’influencer sbaglia perdendo centinaia di euro.

L’ignoto numero tre è Cludia una ragazza che vive in provincia di Roma. Non appena Giulia ha visto la donna ha deciso che la signora ospita cani e gatti in una pensione. Una scelta poco ragionata e impulsiva che le fa perdere tutto.

Con l’ignoto numero quattro però Giulia riesce subito a recuperare perché c’è un dettaglio che attira la sua attenzione e cioè un ciondolo che riproduce uno strumento musicale. La bella influencer non indugia e conferma la sua scelta avendo però recuperato una piccola somma di denaro.

L’ignoto numero quattro è Gabriella, una donna di 37 anni nata a Capri ma vissuta a Roma. Così Giulia decide di rischiare e non chiedere indizi stabilendo che la donna sarebbe una sportiva che fa trekking urbano.

L’identità dell’ignoto vale 100.000 euro con imprevisto e la bella Giulia indovina arrivando alla cifra di 104.000 euro da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Federico, 26 anni, romano, è l’ignoto numero cinque e nonostante il suo look sia inequivocabile Giulia de Lellis chiede un indizio e indovina guadagnando 6000 euro.

Con gli ultimi due ignoti l’influencer usa i due indizi che ha prudentemente conservato e ha fatto bene perché è riuscita a conservare 158.000 euro da usare nell’ultima fare del quiz cioè quella del “parente misterioso” in cui la bella Giulia dovrà indovinare il suo legame di parentela con uno degli ignoti.

Il parente misterioso è un ragazzo molto giovane e la bella Giulia de Lellis quando stava per confermare la sua risposta usa il “dubbione” e cambia ignoto. Il suo intuito l’ha ripagata perché la bella Giulia ha guadagnato 31.600 euro alla Fondazione Italiana per l’Autismo.