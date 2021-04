Amici 2021, nuovi ostacoli per Martina: “E’ mediocre”

Amici 2021 continua e la finale si avvicina, per Martina però arrivano nuove critiche e questa volta da un ex insegnante, il suo parere

La scuola di Amici si prepara per un’altra imperdibile puntata che andrà in onda sabato sera su canale 5 e vedrà sfidarsi ballerini e cantanti di squadre diverse. Gli insegnanti più temuti sembrano essere Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, in coppia, che danno filo da torcere ai ragazzi degli altri tutor. Una di queste è Martina, la ballerina sotto la guida di Lorella Cuccarini, che ogni volta viene sfidata dai suoi colleghi in coreografie molto difficili scelte dalla maestra di danza classica. Per la storica insegnante della scuola, la ragazza è negata per il ballo e non merita di essere arrivata al serale. C’è chi fuori dallo studio la pensa esattamente come lei.

Amici 2021, chi è l’ex insegnante contro Martina?

L’ex insegnante che approva il parere della Celentano nei confronti di Martina è Fabrizio Prolli, un professionista e ex marito di Veronica Peparini. “Ha ragione nel giudizio della ballerina – scrive su Instagram – Nemmeno a me piace, credo sia scarsa in tutto“. Per l’uomo la ragazza è portata solo a fare i musical, ma per i balletti singoli non ha una propria identità e un suo stile personale. Invece nel corso della puntata di sabato scorso, Stefano De Martino ha difeso in tutti i modi la ballerina Martina, in quanto ancora giovane e con poca esperienza. Per il conduttore napoletano dire ad una ventenne di essere negata non va bene. Invece l’ex marito di Peparini sottolinea: “Fa tante cose ma in maniera mediocre”. I pareri sono completamenti diversi e contrastanti.

Intanto il televoto per il pubblico è aperto e i telespettatori potranno votare fino a sabato il preferito. Il vostro qual è ?